Preshow Premios Oscar 2026 | Mejor Actor en el ojo del huracán: polémica y talento marcan la categoría más comentada
El nombre de Timothée Chalamet ha dominado la conversación, pero la competencia está más reñida que nunca.
La categoría de Mejor Actor en los Oscars 2026 llega envuelta en polémica, expectativas y actuaciones memorables que han dado mucho de qué hablar durante toda la temporada. En el preshow recapitulamos a los nominados, quienes han entregado interpretaciones intensas y profundamente transformadoras. Sin embargo, gran parte de la atención se ha centrado en Timothée Chalamet, cuyo nombre ha protagonizado titulares y debates por diversas controversias fuera y dentro de la pantalla.