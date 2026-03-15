Preshow Premios Oscar 2026 | Mejor Actor en el ojo del huracán: polémica y talento marcan la categoría más comentada

La categoría de Mejor Actor en los Oscars 2026 llega envuelta en polémica, expectativas y actuaciones memorables que han dado mucho de qué hablar durante toda la temporada. En el preshow recapitulamos a los nominados, quienes han entregado interpretaciones intensas y profundamente transformadoras. Sin embargo, gran parte de la atención se ha centrado en Timothée Chalamet, cuyo nombre ha protagonizado titulares y debates por diversas controversias fuera y dentro de la pantalla.