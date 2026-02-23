¿Quién es Jessie Buckley? La actriz de ‘Hamnet’ que compite como Mejor Actriz en los Premios Oscar 2026

Jessie Buckley se convirtió en la ganadora al premio BAFTA 2026 el pasado domingo 22 de febrero, pero no solo eso, también se llevó el Globo de Oro y el Critics Choice Awards por su papel en Hamnet, tres premios que reconocen su tremenda actuación en la película de Chloé Zhao, y coronándose definitivamente como la rival a vencer en la categoría de Mejor Actriz en los Oscars que se llevarán a cabo el próximo domingo 15 de marzo.

Jessie Buckley es originaria de Irlanda, nacida el 28 de diciembre de 1989, creció en una familia que se rodeaba de historias y de música, así desde pequeña deseó pertenecer al mundo del entretenimiento, y su primer acercamiento a este fue a través del reality show de la BBC: I'd Do Anything, a la edad de 18 años, demostrando su talento para cantar y actuar.

Poco después Buckley logró graduarse de la RADA (Real Academia de Arte Dramático), y consiguió su primer protagónico en la obra The Tempest, de nada más y nada menos que William Shakespeare, siguiendo así con diferentes apariciones en obras de teatro.

Fue hasta el 2017 que participó en su primera película: Secretos Oscuros (Beast), y poco después fue parte Wild Rose: Sigue tu propia Canción, una película musical, teniendo el papel protagónico.

Sin embargo, rápidamente comenzó a ser parte de grandes producciones como Chernobyl, la miniserie de HBO Max, o Fargo. O en títulos como Romeo y Julieta (sí, otra vez Shakespeare), y en La Hija Oscura en el 2021, película que le consiguió su primera nominación en los premios Oscar.

¿Cuál es el personaje de Jessie Buckley en Hamnet?

Jessie Buckley da vida a Agnes, el personaje principal de la película Hamnet, y quien de acuerdo a muchos críticos de cine, carga en su espalda la trama principal de todo el filme. A través de la visión de Chloé Zhao vemos a la familia Shakespeare construir un hogar, y lidiar con la muerte de uno de sus hijos, con una interpretación emocional y profunda de Buckley.

De acuerdo a sus propias palabras: "Lo que se me reveló a través de ella (Agnes) fue una ternura que no sabía que necesitaba aprender y vivir. Y esa ternura me ha cambiado".

¿Dónde ver Hamnet?

Hamnet aún se encuentra disponible en algunas salas de cine en México, y se espera que después de su paso por la pantalla grande llegue a alguna plataforma de streaming.

¿Cuándo son los premios Oscar 2026?

Los Oscar se llevarán a cabo el próximo domingo 15 de marzo, y podrás disfrutarlos totalmente gratis y en vivo en Azteca 7, desde el Dolby Theatre con nuestros conductores: Javier Ibarreche, Linet Puente, Ricardo Casares y Pamela Cortés.