Hamnet: ¿de qué trata y dónde ver la película con 8 nominaciones a los premios Oscar 2026?

10 son las películas que compiten por llevarse el galardón máximo de los premios Oscar: Mejor Película, y este 2026 una de las películas que está en la recta final antes de la coronación es Hamnet, película dirigida por la ya ganadora de un Oscar Chloé Zhao. La película es una adaptación del libro Hamnet, escrito por Maggie O'Farrell, quien de hecho puso de condición que Chloé Zhao fuera la directora de la cinta para que se pudiera hacer el proyecto en la pantalla grande.

Te puede interesar: Conoce TODAS las nominaciones a los Premios Oscar 2026.

Hamnet nos traslada al siglo XVI, y nos presenta a Agnes y a William, dos personas que se enamoran y comienzan a construir una familia que se conforma por ellos dos, Eliza, la hija mayor, y los gemelos Judith y Hamnet. Mientras Will tiene que ir a trabajar a Londres con una compañía de teatro, Agnes descubre que Judith contrajo la peste, y tiene que hacer todo lo que está en sus manos para salvarla, sin embargo, Hamnet es quien contrae la terrible enfermedad y muere en brazos de su madre. Esta tragedia inspira a William Shakespeare para crear una de sus más grandes obras, la tragedia de Hamnet, o conocido actualmente como Hamlet, y en la película vemos los procesos de la pérdida y el duelo.

Ahora mismo la película está disponible en salas de cine de México, y se espera que después de pasar por la pantalla grande llegue a alguna plataforma de streaming como HBO Max o Prime Video.

¿Cuál es el reparto de Hamnet?

El elenco que conforma la película de Hamnet es:



Jessie Buckley - Agnes Shakespeare

Paul Mescal - William Shakespeare

Jacobi Jupe - Hamnet Shakespeare

Emily Watson - Mary Shakespeare

Olivia Lynes - Judith Shakespeare

Joe Alwyn - Bartholomew

Noah Jupe - Hamlet

Freya Hannan-Mills - Eliza Shakespeare

¿Qué nominaciones a los Oscar tiene Hamnet?

Hamnet obtuvo en total 8 nominaciones en los premios Oscar 2026, siendo las siguientes:



Mejor Película

Mejor Dirección: Chloé Zhao

Mejor Actriz: Jessie Buckley

Mejor Guion Adaptado: Chloé Zhao y Maggie O’Farrell

Mejor Casting: Nina Gold

Mejor Diseño de Producción: Fiona Crombie y Alice Felton

Mejor Diseño de Vestuario: Malgosia Turzanska

Mejor Banda Sonora Original: Max Richter

¿Qué películas están nominadas a Mejor Película en los Oscar 2026?

Hamnet compite con otros 9 títulos para llevarse la estatuilla del Oscar por Mejor Película:

