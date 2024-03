Los Premios Oscar olvidaron otra vez a López Tarso en el In Memoriam

Los Premios Oscar honran a lo mejor del cine cada año, pero también realizan un homenaje en el que se recuerdan a las personalidades que fallecieron durante el transcurso del año antes de la ceremonia. En esta ocasión se llevó a cabo el ‘In Memoriam’ de Los Premios Oscar 2024 y Andrea Bocelli fue el encargado de hacer este momento, algo mágico con su auténtica voz.

Premios Oscar: Entrevista a Rodrigo Prieto, el mexicano nominado a Mejor Fotografía [VIDEO] Rodrigo Prieto es uno de los favoritos para ganar en los Premios Oscar 2024, por su excelente trabajo de fotografía en la película ‘Los Asesinos de la Luna’.

¿Ignacio López Tarso apareció en el In Memoriam?

Muchos esperaban el momento en el que el fallecido actor Ignacio López Tarso apareciera en el In Memoriam de la edición 96 de Los Oscar, ya que el año pasado no apareció en el solemne homenaje. Mucho se dijo el año pasado cuando no se homenajeó al primer actor mexicano, pues la película ‘Macario’, donde el fue protagonista, fue la primera película mexicana en ser nominada a Los Premios Oscar, además de que era miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Muchos llegaron a la conclusión de que López Tarso no había sido recordado en el In Memoriam del 2023, ya que él falleció un día antes de que se llevaran a cabo los Premios Oscar, por lo que se esperaba que este año 2024, fuera homenajeado, pero todos nos hemos llevado una gran sorpresa al no verlo entre los fallecidos del mundo del cine.

¿Cómo se eligen a las celebridades que aparecen en el In Memoriam de los Oscares?

Todos imaginaríamos que los productores de Los Oscar son quienes eligen a las personalidades que aparecen en el In Memoriam, la realidad es que no es así, sino que esta decisión está en las manos de un comité de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Existe una lista de postulados y el comité determina quiénes son los que aparecen en el homenaje, de acuerdo a la contribución de la persona en el mundo del cine.

¿Quiénes aparecieron en el In Memoriam de los Premios Oscar 2024?

Michael Gambon

Mark Gustafson

Matthew Perry

Sharon Acker

Joss Acklan

Burt F. Bacharach

John Bailey

Simone Bär

Julian Barry

Spencer Baumgarten

Harry Belafonte

Peter Berkos

Elisha Birnbaum

Bruce Bisenz

Gregory G. Morrison

Larry Neiman

Barry Newman

Ryan O’Neal –

William Robert Orcutt

Te puede interesar: El poderoso significado del pin rojo que llevó Billie Eilish en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024