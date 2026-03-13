Timothée Chalamet se volvió blanco de críticas tras asegurar que el ballet y la ópera son artes que están prácticamente muertas. Sin embargo, esta no es la primera vez que el actor de Marty Supreme se expresa de manera despectiva sobre estas disciplinas. Tras su cancelación mediática, resurge un video de 2019 donde el nominado al Oscar por Mejor Actor llama al ballet y la ópera “arte moribunda”.

Resurge video de Timothée Chalamet criticando el ballet y la ópera en 2019: “Son formas de arte moribundas”

El audiovisual fue publicado por un usuario de TikTok, quien asistió a la promoción de la cinta The King de 2019. Si bien el video es corto, sus palabras son claras: “Yo estaba como, no es plan de ‘pobre de mí’, pero ya sea que estás trabajando en películas, actuando o persiguiendo lo tuyo, empecé a tener la sensación de que [el cine] era como la ópera o el ballet o algo así. Son como una especie de forma de arte moribunda o algo por el estilo”, asegura el neoyorquino.

El usuario de TikTok explica que decidió subir el video porque, según recordaba, Timothée se había expresado diferente sobre estas disciplinas en 2019. No obstante, al verlo de nuevo, notó que “desafortunadamente, él ha pensado así durante años”. Aquí el video:

¿Qué dijo Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera?

Durante una conversación con Matthew McConaughey, Timothée aseguró que no quería trabajar “en el ballet u en la ópera, o en otras cosas donde sea como: 'oye, mantén vivo esto, aunque a nadie le importe ya’". El actor remató con una broma de mal gusto, en la que señaló que acababa de “perder 14 centavos en audiencia” por sus palabras. Sus comentarios se volvieron rápidamente virales, tanto que diversas estrellas del medio, como Jamie Lee Curtis, Doja Cat y hasta el mismo Andrea Bocelli se han pronunciado al respecto.

It’s impressive how fast Timothée Chalamet went from Hollywood’s most exciting young actor to one of its most arrogant and unlikable figures.pic.twitter.com/GBL7o2frgb — Films to Films (@filmstofilms_) March 6, 2026

¿Timothée Chalamet PERDERÁ el Oscar por sus comentarios sobre el ballet y la ópera?

Timothée Chalamet arrancó la temporada de premios como el FAVORITO para llevarse el Oscar a Mejor Actor por Marty Supreme. No obstante, el panorama ha dado un giro de 180°, pues miembros votantes de la Academia han revelado que el actor cayó de su gracia desde hace tiempo. Si bien los comentarios sobre el ballet y la ópera se hicieron virales cuando las votaciones ya habían cerrado, desde tiempo antes, Timothée fue señalado por caer en la arrogancia, lo que le habría restado puntos ante los votantes.

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