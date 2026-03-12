En plena carrera por el Oscar, Timothée Chalamet se convirtió en blanco de críticas tras realizar polémicas declaraciones sobre el ballet y la ópera, en las que aseguró que son artes que ya “a nadie le importan”. Ante la controversia, el reconocido tenor y compositor italiano, Andrea Bocelli, lanzó una elegante respuesta al actor, a quien incluso invitó a uno de sus conciertos, con la intención de hacerlo cambiar de opinión.

La elegante respuesta de Andrea Bocelli a Timothée Chalamet tras criticar la ópera y el ballet

A través de un comunicado emitido para la revista PEOPLE, Bocelli señaló que “a menudo tendemos a mantenernos alejados de lo que aún no hemos conocido realmente. La ópera y el ballet son formas de arte que han atravesado siglos y siguen llegando al corazón humano, porque responden a una profunda necesidad de belleza, verdad y emoción. No son artes del pasado, sino lenguajes vivos que aún pueden conmovernos, hacernos reflexionar y unir a diferentes generaciones”.

Para hacer cambiar de opinión al nominado al Oscar, Bocelli le extendió una invitación a uno de sus conciertos, asegurando que bastarán tan sólo unos cuantos segundos para que el actor comprenda la importancia de la ópera en el mundo.

“Estoy convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que comprende el poder de las emociones, podría algún día descubrir que la ópera y la danza se nutren de esa misma fuente. Si alguna vez siente curiosidad, me encantaría recibirlo como invitado en uno de mis conciertos. A veces bastan unos minutos de escuchar esta música en vivo para comprender por qué, después de siglos, sigue siendo apreciada en todo el mundo”, finalizó.

¿Qué dijo exactamente Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera?

Durante una conversación con el también actor, Matthew McConaughey, Timothée Chalamet señaló que no quería trabajar “en el ballet u en la ópera, o en otras cosas donde sea como: 'oye, mantén vivo esto, aunque ya a nadie le importa’". Si bien su intención era reflexionar sobre cómo estas artes pasaron de ser populares a de nicho, el actor terminó sus declaraciones con una polémica broma al asegurar que acababa de “perder 14 centavos en audiencia” por sus palabras, lo que terminó por hundirlo aún más.

It’s impressive how fast Timothée Chalamet went from Hollywood’s most exciting young actor to one of its most arrogant and unlikable figures.pic.twitter.com/GBL7o2frgb — Films to Films (@filmstofilms_) March 6, 2026

¿Timothée Chalamet aún tiene posibilidad de llevarse el Oscar?

Tras sus desacertadas declaraciones, todo parece indicar que Timothée Chalamet ha perdido toda posibilidad de llevarse el Oscar a Mejor Actor, pese a haber sido el favorito al inicio de la contienda. Ahora, las apuestas ubican a Michael B. Jordan como el más propenso a ganar este domingo, 15 de marzo. No te pierdas los Premios Oscar 2026, EN VIVO y GRATIS por Azteca 7. La transmisión en TV inicia en punto de las 4:00 p.m.