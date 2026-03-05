¡Robert Downey Jr. llega a los Premios Oscar 2026! Confirman la tercera ronda de presentadores de la edición 98 a los premios de La Academia

Los Premios Oscar 2026 se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo, y cada vez que nos acercamos comienzan a revelarse más y más detalles de lo que podremos ver durante la ceremonia. Y ahora han dado a conocer la tercera ronda de presentadores, quienes estarán a cargo de entregar la estatuilla del Oscar al ganador de cada una de las categorías.

En esta ocasión se confirmó que los actores y actrices Robert Downey Jr., Priyanka Chopra Jonas, Will Arnett, Anne Hathaway, Paul Mescal y Gwyneth Paltrow.

Meet your third slate of presenters for the 98th Oscars.



Watch the #Oscars LIVE Sunday, March 15, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan O’Brien hosting. #OnlyAtTheOscars pic.twitter.com/NEdABQDnMA — The Academy (@TheAcademy) March 5, 2026

Ellos se suman a la lista de los otros presentadores que ya han sido confirmados por la misma Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas:



Javier Bardem

Chris Evans

Chase Infiniti

Demi Moore

Kumail Nanjiani

Maya Rudolph

Adrien Brody

Kieran Culkin

Mikey Madison

Zoe Saldaña

Ellos se unen a Conan O'Brien, quien será el conductor de la gala a los premios Oscar 2026.

¿Quiénes conducirán los Oscars en Azteca 7?

Recuerda que los Oscar podrás sintonizarlos totalmente gratis y en vivo a través de la pantalla de Azteca 7, en donde estarán conduciendo Linet Puente, Ricardo Casares, Javier Ibarreche y Pamela Cortés. Además contaremos con la presencia de la Chingu Amiga, quien se une a la cobertura como nuestra host digital.