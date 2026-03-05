inklusion logo Sitio accesible
¡Robert Downey Jr. llega a los Premios Oscar 2026! Confirman la tercera ronda de presentadores de la edición 98 a los premios de La Academia

Los Premios Oscar en su edición 98 ya están a la vuelta de la esquina, y confirmaron la tercera tanda de los presentadores de las categorías del próximo 15 de marzo.

Robert Downey Jr. Oscar
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 02: Robert Downey Jr. speaks onstage during the 97th Annual Oscars at Dolby Theatre on March 02, 2025 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)|Kevin Winter/Getty Images

Escrito por: Gabriela Reyes

Los Premios Oscar 2026 se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo, y cada vez que nos acercamos comienzan a revelarse más y más detalles de lo que podremos ver durante la ceremonia. Y ahora han dado a conocer la tercera ronda de presentadores, quienes estarán a cargo de entregar la estatuilla del Oscar al ganador de cada una de las categorías.

En esta ocasión se confirmó que los actores y actrices Robert Downey Jr., Priyanka Chopra Jonas, Will Arnett, Anne Hathaway, Paul Mescal y Gwyneth Paltrow.

Ellos se suman a la lista de los otros presentadores que ya han sido confirmados por la misma Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas:

  • Javier Bardem
  • Chris Evans
  • Chase Infiniti
  • Demi Moore
  • Kumail Nanjiani
  • Maya Rudolph
  • Adrien Brody
  • Kieran Culkin
  • Mikey Madison
  • Zoe Saldaña

Ellos se unen a Conan O'Brien, quien será el conductor de la gala a los premios Oscar 2026.

¿Quiénes conducirán los Oscars en Azteca 7?

Recuerda que los Oscar podrás sintonizarlos totalmente gratis y en vivo a través de la pantalla de Azteca 7, en donde estarán conduciendo Linet Puente, Ricardo Casares, Javier Ibarreche y Pamela Cortés. Además contaremos con la presencia de la Chingu Amiga, quien se une a la cobertura como nuestra host digital.

