¡Robert Downey Jr. llega a los Premios Oscar 2026! Confirman la tercera ronda de presentadores de la edición 98 a los premios de La Academia
Los Premios Oscar en su edición 98 ya están a la vuelta de la esquina, y confirmaron la tercera tanda de los presentadores de las categorías del próximo 15 de marzo.
Los Premios Oscar 2026 se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo, y cada vez que nos acercamos comienzan a revelarse más y más detalles de lo que podremos ver durante la ceremonia. Y ahora han dado a conocer la tercera ronda de presentadores, quienes estarán a cargo de entregar la estatuilla del Oscar al ganador de cada una de las categorías.
En esta ocasión se confirmó que los actores y actrices Robert Downey Jr., Priyanka Chopra Jonas, Will Arnett, Anne Hathaway, Paul Mescal y Gwyneth Paltrow.
Meet your third slate of presenters for the 98th Oscars.— The Academy (@TheAcademy) March 5, 2026
Watch the #Oscars LIVE Sunday, March 15, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan O’Brien hosting. #OnlyAtTheOscars pic.twitter.com/NEdABQDnMA
Ellos se suman a la lista de los otros presentadores que ya han sido confirmados por la misma Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas:
- Javier Bardem
- Chris Evans
- Chase Infiniti
- Demi Moore
- Kumail Nanjiani
- Maya Rudolph
- Adrien Brody
- Kieran Culkin
- Mikey Madison
- Zoe Saldaña
Ellos se unen a Conan O'Brien, quien será el conductor de la gala a los premios Oscar 2026.
Te puede interesar: Lista COMPLETA de los nominados a los Premios Oscar 2026
¿Quiénes conducirán los Oscars en Azteca 7?
Recuerda que los Oscar podrás sintonizarlos totalmente gratis y en vivo a través de la pantalla de Azteca 7, en donde estarán conduciendo Linet Puente, Ricardo Casares, Javier Ibarreche y Pamela Cortés. Además contaremos con la presencia de la Chingu Amiga, quien se une a la cobertura como nuestra host digital.