¿Selena Gomez queda fuera de las nominaciones de los Oscars 2025?

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood dio a conocer las nominaciones de los Premios Oscars 2025, donde la película ‘Emilia Pérez’ se encuentra entre las favoritas a ganar la mayor cantidad de premios, al estar nominada en 13 categorías... ¿Nominaron a Selena Gomez?

Una de las contiendas más esperadas es la de Actriz de Reparto, categoría de la que quedó fuera la cantante Selena Gómez; sin embargo, existió una sorpresa.

¿Quiénes son las actrices nominadas como Mejor Actriz de Reparto?

Las celebridades que se encuentran en la contienda por la estatuilla dorada son:



Monica Barbaro - A Complete Unknown

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Isabella Rossellini - Conclave

Zoe Saldaña - Emilia Pérez



¿Quiénes son las actrices nominadas como Mejor Canción Original?

Sin embargo, el talento musical de Selena Gomez la hizo brillar en la ceremonia de premios al contar con una nominación en la categoría de Mejor Canción, por su interpretación de “Mi Camino”. A continuación, te compartimos la lista completa:



“El Mal” - Emilia Pérez

“The Journey” - The Six Triple Eight

“Like A Bird” - Sing Sing

“Mi Camino” - Emilia Pérez

“Never Too Lae” - Elton John: Never Too Late

Eugenio Derbez y sus polémicas declaraciones

En una entrevista con la creadora de contenido Gaby Meza, el actor y productor calificó como “indefendible” la actuación de Selena Gomez en la película. Según Derbez, su pronunciación en español y su interpretación no estuvieron a la altura de lo esperado.

Tras los comentarios, la también cantante no tardó en llegar a través de la plataforma TikTok: “Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”.

Ante esto, Derbez ofreció una disculpa pública, admitiendo que sus comentarios fueron “descuidados” y reconociendo el valor de la carrera de Gómez.



¿Cuántas nominaciones a los Oscars 2025 tiene Emilia Pérez?

La película ‘Emilia Pérez’ protagonizada por Karla Sofía Gascón, obtuvo un total de 14 nominaciones a los prestigiados Premios Oscars.



Mejor película Mejor Director: Jacques Audiard Maquillaje y peinado Mejor Guión Original Mejor cinematografía Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña Canción original: El mal Canción original: Mi camino Mejor Guión Adaptado Sonido Mejor Montaje Mejor película Internacional Actriz principal: Karla Sofía Gascón

¿De qué trata ‘Emilia Pérez’?

La película sigue el viaje de cuatro mujeres extraordinarias en México, cada una en busca de su propia felicidad. ‘Rita’ una talentosa abogada poco apreciada y atrapada en un trabajo sin futuro, es contratada por el líder de un temible cartel para ayudarle a fingir su muerte y poder vivir libremente como la mujer que siempre soñó ser.

¿Cuándo se estrena ‘Emilia Pérez’ en México?

La película ‘Emilia Pérez’ se estrena este jueves 23 de enero a nivel nacional.