Con esta acción Timothée Chalamet le habría sido “INFIEL” a Kylie Jenner

Timothée Chalamet se ha convertido en el centro de la polémica tras ser fotografiado y grabado en una actitud sospechosa junto a la actriz franco-rumana Anamaria Vartolomei. El incidente, que tuvo lugar en París, desató de inmediato rumores sobre una posible traición a su pareja, Kylie Jenner. La controversia se viralizó en redes sociales, especialmente por el comportamiento del actor al notar la presencia de las cámaras, lo que muchos usuarios interpretaron como una señal de “culpabilidad”.

El material audiovisual fue captado en la "Ciudad del Amor", donde Chalamet se encuentra promocionando su más reciente filme, “Marty Supreme”, producción que le ha valido una nominación al Oscar. En el video, se observa a Vartolomei saliendo de un hotel junto al actor.

you’re such a freak and the way you’ve purposely taken this shady screenshot…here’s the pap who took this vid and he’s clearly seen going out with so many friends in public pic.twitter.com/F1bhiZXkpT — jess (@des179854) February 5, 2026

¿Por qué las imágenes de Anamaria Vartolomei y Timothée Chalamet son virales?

Las pruebas fueron difundidas inicialmente por la cuenta @metgalacrave . Aunque el contenido fue eliminado poco tiempo después, la viralización fue imparable. Este acto de borrar las imágenes solo aumentó la sospecha de los internautas, quienes se preguntan si existió una presión por parte del equipo del actor para ocultar la supuesta infidelidad hacia Kylie Jenner.

¿Por qué dicen que Timothée Chalamet engañó a Kylie Jenner?

La especulación del engaño radica en la reacción de ambos actores. Al percatarse de los paparazzi, Vartolomei intentó cubrirse el rostro y mostró una evidente incomodidad ante la exposición. Testigos en el lugar relataron que, si bien estaban acompañados por miembros de su equipo de trabajo, la actitud de "escubullirse" del hotel a altas horas de la noche dejó dudas razonables.

Timothée Chalamet who is in a long-term relationship with Kylie Jenner was spotted in Paris with someone resembling French-Romanian actress Anamaria Vartolomei.



The duo appeared uncomfortable after noticing cameras, returning to their hotel around 10:30 PM. An hour later, they… pic.twitter.com/tIctlhEihM — M.Saravanan (@M_Saravanan09) February 5, 2026

¿Quién es Anamaria Vartolomei, la actriz vinculada al escándalo?

Anamaria Vartolomei es una de las figuras más prometedoras del cine europeo contemporáneo. A sus 26 años, la actriz nacida en Bacău, Rumania, y nacionalizada francesa, cuenta con una trayectoria que inició a los 10 años con la película “My Little Princess” (2011), papel que le otorgó una nominación al premio Lumières.

Su consagración llegó en 2021 con “El Acontecimiento” (L’Événement). Por su desgarradora interpretación de Anne, ganó el León de Oro en el Festival de Venecia y el Premio César a Mejor Actriz Revelación en 2022. Recientemente, participó en proyectos como “El Conde de Montecristo” (2024), el biopic “Maria” y “Mickey 17” junto a Robert Pattinson.

¿Timothée Chalamet y Kylie Jenner terminaron?

La relación entre Chalamet y Jenner ha estado marcada por rumores de crisis. A pesar de sus apariciones conjuntas en alfombras rojas para desmentir rupturas, este nuevo episodio en París pone a prueba la estabilidad de la pareja.

Lee también: Piel con efecto “dewy” para San Valentín: Mejillas rosadas y ojos suaves

Lee también: Piratas del Caribe 6: FILTRAN detalles CLAVE de la nueva película