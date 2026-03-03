¿Timothée Chalamet pierde el Oscar a Mejor Actor? Esto dicen las apuestas después del triunfo de Michael B. Jordan en los Actor Awards 2026

Por su papel en la aclamada película de Josh Safdie "Marty Supreme", Timothée Chalamet se posicionaba como el actor favorito y el que muy probablemente se llevaría el premio Oscar 2026 en la categoría de Mejor Actor, galardón que el actor de 30 años lleva buscando ya desde hace algún tiempo y que, sin embargo, se le ha escapado de las manos de diferentes ocasiones.

Y parece que en la edición 98 de los Oscar se repetirá la maldición, pues después de que se dieron a conocer a los ganadores de los Actor Awards (antes SAG Awards) las probabilidades de que Chalamet gane se empiezan a desvanecer rápidamente, y esto comienza a reflejarse en las apuestas que se están realizando rumbo a los Oscar, pues se ha dado a conocer que se cree que las posibilidades del actor se redujeron al 50%, ya que el actor que le ganó en los premios del pasado domingo 01 de marzo fue Michael B. Jordan.

El premio del Sindicato de Actores redefinió la carrera de los actores rumbo a los Oscar, y es que todo indicaba que Marty Supreme y Una Batalla Tras Otra serían los títulos ganadores del galardón número 98, sin embargo, todo parece ser que Sinners romperá los récords así como lo hizo con el total de las nominaciones que recibió.

Michael B. Jordan is now 37% likely to win ‘Best Actor’ at the #Oscar, according to Polymarket traders.



His odds jumped up after his win last night at the #ActorsAwards. pic.twitter.com/tAyl4StEzq — Pop Crave (@PopCrave) March 2, 2026

¿Cuántos premios se llevó Sinners en los Actor Awards?

Sinners se convirtió en la película más galardonada de los Actor Awards 2026, llevándose las siguientes categorías de Mejor Casting en una Película y Mejor Actor Principal, las ternas que podrían ser consideradas como las más fuertes en los SAG.

¿Cómo impactan los premios del Sindicato en los Oscar?

Los premios del Sindicato componen los Actor Awards, los Producers Guild of America, Directors Guild of America y los Writers Guild of America, en cada premio se vota directamente desde especialistas en los premios, los actores votan por actores, los directores por directores, los productores por productores y así sucesivamente.

¿Por qué estos premios sí tienen un impacto real en los Oscar? Simple, cada uno de estos actores, directores, guionistas y productores son los mismos que votan en la Academia, la cual está conformada por todos ellos. Si cierto sector ya votó por alguien como el mejor, es muy probable que emitan el mismo voto pero ahora para los Oscar.

Ojo, estos premios no garantizan el Oscar, siempre puede haber sorpresas, pero si una película gana en los premios del Sindicato es un fuerte termómetro para conocer que la cinta y su equipo de trabajo cuenta con respaldo real dentro de la temporada de premios.