A un año de los Premios Oscar: Karla Sofía Gascón NIEGA los tuits racistas, “fui una víctima fácil”

Ha pasado un año desde la polémica que enfrentó Karla Sofía Gascón cuando estaba nominada como Mejor Actriz en los Premios Oscar. Una serie de tuits racistas fueron la causa de que le llovieran las críticas, el director de "Emilia Pérez" le diera la espalda y terminara sin siquiera desfilar por la alfombra roja.

La protagonista de "Emilia Pérez" habló con un medio acerca de cómo se siente sobre la controversia ahora que ha pasado tiempo, pero ella sigue negando haber hecho los tuits que iniciaron todo.

"No soy racista", dice Karla Sofía Gascón a un año de la polémica en los Premios Oscar

Para el diario español El País, Karla Sofía Gascón confirmó que no asistirá a los Premios Oscar 2026 y tampoco verá la ceremonia desde su casa. "Duermo mucho. Yo a las diez de la noche ya estoy dormida, y tengo muchísimo trabajo", dijo ante la posibilidad de disfrutar los premios de la Academia.

A un año de la polémica, la actriz está convencida de que había "intereses económicos y políticos" detrás de los ataques en su contra. "Los que me conocen saben que yo no soy racista, ni nada de lo que me calificaron. Fui una víctima fácil, a la que además le tenía mucha gente ganas".

Karla Sofía Gascón niega abiertamente haber escrito los tuits que se le atribuyeron. "Nadie ha comprobado que yo hubiera escrito de verdad esos tuits, y ni siquiera el sentido en que lo hice", dijo en la entrevista. Agregó que ella "vio venir" que habría algo en su contra durante la carrera por la temporada de premios del año pasado.

Para la protagonista de "Emilia Pérez", una señal clara de que habría algo en su contra fue que en el Festival de Cannes ganó el premio a interpretación femenina pero de manera compartida, porque "hubo miedo a dárselo a una mujer trans".

