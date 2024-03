‘Vidas Pasadas': De qué trata la película coreana nominada al Oscar 2024

Una película emotiva, romántica, que habla sobre los recuerdos del pasado y el misterioso destino que une a dos personas cuando sus caminos parecen tomar un rumbo distinto. Así es, estamos hablando de ‘Vidas Pasadas’, nominada al Oscar 2024 y supone el extraordinario debut de la dramaturga Celine Song como directora.

¿De qué trata Vidas Pasadas, la película coreana sobre el amor y el destino?

La historia nos habla de una tierna amistad entre Nora Lee y Hae Sung en Corea, hasta que la niña emigra a los 12 años con sus padres a Canadá y pierde el contacto con su amigo. A los 24 años, esa joven inquieta que sueña con ser escritora y ganar un premio Nobel se ha mudado a New York y mientras habla por teléfono con su madre recuerda a aquel niño bondadoso que le robó el corazón en su infancia. Así que decide buscarlo a través de las redes sociales y da la casualidad que él había intentado localizarla tiempo atrás, pero no tuvo éxito. Se escriben, quedan por videollamada y la magia comienza a aparecer. Cada uno tiene sus proyectos profesionales y no les resulta fácil quedar de verse en persona, cuando miles de kilómetros los separan. Así pasa el tiempo hasta que, por fin se reencuentran en New York y platican sobre todo lo que pudo ser y no fue "¿y si...?”, una pregunta que los hace imaginarse millones de escenarios que pudieron suceder. En todo ese periodo que transcurre los protagonistas conocen a otras personas, pero queda en evidencia que entre ellos dos hay una química especial que el paso de los años, no ha podido borrar.

Nominaciones de Vidas Pasadas a los Premios Oscar 2024

Mejor Película

Mejor Guion Original - Celine Song

¿Qué es el in-yeon, la palabra coreana a la que hacen referencia en Vidas Pasadas?

La película hace referencia a la palabra coreana In-yeon, que significa “providencia” o “destino” y describe los lazos que unen a dos personas a lo largo de sus vidas pasadas.

¿Qué dijo la crítica sobre Vidas Pasadas?

‘Vidas Pasadas’ ha tenido una excelente recepción por parte de los críticos cinematográficos, pues no sólo acoge al espectador, sino que lo deja queriendo más.

¿Dónde puedes ver Vidas Pasadas?

‘Vidas Pasadas’ en donde dos amigos de la infancia completamente unidos, son separados después de que la familia de Nora emigrara de Corea del Sur, está disponible en cines.

