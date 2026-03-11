¡Votantes lo odian! Miembros de la Academia confiesan qué opinan de Timothée Chalamet, a días de los Oscar 2026. “Un tipo muy arrogante”

No es ningún secreto que Timothée Chalamet ha caído de la gracia de buena parte del público recientemente: algunas personas lo acusaban de arrogante hace un par de meses, otras se molestaron por sus declaraciones sobre el ballet y la ópera. Ahora se ha dado a conocer que al menos algunos votantes para los Oscar 2026 tampoco sienten mucha simpatía por él.

El medio Entertainment Weekly entrevistó a algunos miembros anónimos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos sobre sus elecciones para las categorías principales de este año. Ninguno de ellos dijo haber votado por el francoestadounidense como Mejor Actor pero, más allá de eso, lo que sorprendió fueron algunas de sus opiniones honestas.

Votantes de los Oscar 2026 critican abiertamente a Timothée Chalamet por sus polémicas

"Ah sí, a la m$%a con ese tipo", dijo uno de los votantes anónimos cuando le preguntaron qué pensaba actualmente sobre Timothée Chalamet. Quien hizo el comentario era un colega actor, que también habló sobre la reciente polémica con el ballet y la ópera.

"Es de muy mal gusto. ¿Despreciar a artistas que ganan una fracción de lo que él gana, aunque han pasado 10 ó 20 años honrando su arte?", dijo el actor anónimo. "Lo siento, este tipo no es Philip Seymour Hoffman. Y Philip Seymour Hoffman ciertamente jamás hubiera despreciado a los cantantes de ópera o bailarines de ballet. Ese es un tipo muy arrogante. Perdí mucho respeto por él".

Un publicista que ha trabajado con grandes celebridades y forma parte de la Academia dijo que "hay cierta arrogancia en la campaña de Timothée, en 2026 nadie quiere ver o escuchar a alguien diciendo que merecía este Oscar. Fue impertinente", dijo. Se refería a que en 2025, luego de perder el Oscar ante Adrien Brody, Chalamet admitió que estaba decepcionado por no haber obtenido la estatuilla por "Un completo desconocido".

Dos de los votantes que entrevistó Entertainment Weekly eligieron a Michael B. Jordan como Mejor Actor en los Oscar 2026, mientras otros dos prefirieron el trabajo del brasileño Wagner Moura.