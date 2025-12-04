Este actor estuvo VETADO 20 años de los Oscar, protagoniza una película que a todos hace llorar y está en México

Hay actores que trascienden generaciones y hay trabajos suyos que pueden fascinar a cada miembro de la familia; Richard Gere es uno de ellos. El protagonista de “Hachiko” se encuentra en México para estrenar ante el mundo su documental “Sabiduría y Felicidad”, a continuación te contamos más sobre esta producción y lo que dijo el intérprete.

Crédito: Getty Images

Richard Gere visitó México para presentar su película, “Sabiduría y Felicidad”

El coprotagonista de “Mujer bonita” llevó a cabo en nuestro país la presentación del documental del que es productor ejecutivo, donde quiere compartir con el mundo las mayores lecciones que ha obtenido de su vínculo con el Dalai Lama. Se trata de una producción profundamente introspectiva que narra el camino espiritual que el reconocido actor de Hollywood ha seguido a lo largo de 45 años.

El actor ha dicho que “nunca había trabajado tan duro” para que una película en la cual trabajó tuviera mayor foco a nivel internacional. El documental cuenta con la participación del Dalai Lama hablando directamente a la cámara e invitando al público para tomarse un momento de reflexión.

Esta película estará disponible a partir de la próxima semana en cines mexicanos.

Por qué Richard Gere estuvo vetado de los Oscar por 20 años

Coincidiendo casi con la presentación en México, Richard Gere habló con la revista Variety sobre el veto que enfrentó con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos a principios de los años 90.

Cuando fue presentador de la ceremonia de los Oscar en 1993, en su discurso se pronunció a favor del Movimiento de Independencia del Tíbet y en contra de las políticas de China. Después de esa noche, no volvió a presentar en los premios hasta 2013.

Al respecto, Gere dijo que nunca se tomó ese veto de manera personal y que no vio a nadie como villano. “No quiero causar daño a nadie. Quiero acabar con la ira, con la exclusión, contra los abusos a los derechos humanos”, dijo.

El intérprete dijo a Variety que nunca ha hablado sobre esta polémica con su amigo, el Dalai Lama porque simplemente nunca salió en la plática. Aseguró que no hablan sobre cine, más allá de una felicitación cuando él gana algún reconocimiento.