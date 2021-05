La inusual petición que hizo el actor Will Smith a DC Comics.

Will Smith se ha convertido en uno de los actores más populares y mejor pagados del mundo en Hollywood.

Desde su debut en el mundo artístico en la serie de comedia El príncipe del rap en el año 1990, el estadounidense ha demostrado su gran talento para interpretar cualquier papel.

Sin embargo, el actor no solo se destaca por su grandiosa interpretación, sino también cautiva a millones de fanáticos por saber bailar, cantar, rapear y por su carismática personalidad que ha conquistado a millones de personas.

Este gran actor de Hollywood ha dejado en claro en repetidas ocasiones, su lado polifacético al participar en grandes proyectos de diferentes géneros: superhéroes, ciencia ficción, terror, acción, fantasía, comedia, entre otros, lo que lo ha convertido en alguien muy reconocido.

Recordemos que Will Smith formó parte del equipo de Escuadrón Suicida con el papel de Deadshot en el año 2016. Sin embargo, aunque la película no logró el éxito esperado, la segunda entrega ya no contó con su gran participación.

La polémica petición del actor

Recientemente, se ha revelado que el famoso presentó sus condiciones para regresar el Universo Extendido de DC. Will Smith le pidió a la franquicia incluir a su hijo Jaden Smith en algunas de las películas venideras de DC Comics.

Una fuente cercana mencionó que Will Smith busca que su hijo Jaden Smith encabece el papel de Static Shock, uno de los personajes con más peso en la comunidad.

Esta condición del actor, causó gran polémica por no ser la primera vez que busca que su hijo interprete un papel protagónico, algo bastante común en la industria hollywoodense. Tal y como lo hizo anteriormente en En Busca de la Felicidad de 2006 y Karate Kid de 2010.