Demi Moore rompe el silencio sobre su derrota en los Oscar 2025

La aclamada actriz Demi Moore, nominada al Oscar 2025 por su poderosa interpretación en La Sustancia, ha salido a desmentir los rumores que durante semanas circularon sobre su reacción tras no obtener el premio.

Desde la gala, fueron muchas las especulaciones que señalaban que la actriz estaba devastada por la derrota e incluso que había evitado los eventos posteriores a la premiación por sentirse afectada emocionalmente.

Sin embargo, en una reciente entrevista con un importante medio, Moore se sinceró y aclaró que, lejos de sentirse destruida, vivió la ceremonia con calma, paz y total aceptación. De hecho, confesó que incluso antes de que se anunciara el nombre de la ganadora, ya tenía la certeza de que el premio no era para ella.

“Me incliné y le susurré a mi mánager: ‘Creo que le toca a Mikey’”, declaró la actriz. “No sé por qué lo supe, pero lo supe. Estaba tan centrada y tranquila. No me sentí desanimada. No sentí nada de eso. Simplemente confié, y sigo confiando, en lo que suceda”.

El mensaje de Demi Moore a Mikey Madison

Demi Moore compartió horas después de los premios una fotografía en redes sociales donde se le ve sonriendo junto a sus hijas, celebrando la temporada de premios con alegría. En la imagen, lucía plena y agradecida, dejando claro que su participación en la carrera por el Oscar fue motivo de orgullo, no de tristeza.

Además, Moore tuvo un gesto que muchos calificaron como elegante y genuino, ya que al día siguiente, publicó un mensaje dedicado a Mikey Madison, ganadora del Oscar por Anora, en el que reconoció su talento.

“¡Ha sido una experiencia inolvidable y apenas estamos empezando! Estoy muy agradecida con mi equipo, mis compañeros nominados y todos los que han hecho de esta experiencia algo tan alegre y luminoso… Y una enorme felicitación a Mikey Madison; estoy deseando ver qué harás a continuación”, escribió Moore.

Una vez más, Demi Moore demuestra que la verdadera grandeza no solo se mide en estatuillas, sino en la forma de abrazar cada etapa del camino.