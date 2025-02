¡Todo lo que tienes que saber de ‘Wicked‘ previo a los premios Oscars 2025!

El increíble y mágico mundo del Mago de Oz regresó para deslumbrar con una adaptación del musical ‘Wicked‘, que llegó a la pantalla grande, posicionándose entre las favoritas para ganar en los premios Oscars 2025.

¿De qué trata ‘Wicked‘?

Esta película explora los sucesos previos a la llegada de Dorothy al mundo de OZ, narrando las memorias de Elphaba una pequeña de color verde, la cual se convertirá en la Malvada Bruja del Oeste, gracias a situaciones políticas y sociales que la orillan a luchar por lo que ella cree correcto.

Conocemos un poco de la vida de Elphaba desde su niñez, adolescencia hasta llegar a la universidad, donde conocerá a su amiga Glinda, las cuales tendrán que luchar por su amistad y poco a poco veremos como las condiciones las orillan a convertirse en la Bruja Buena del Norte y en la Bruja Mala del Sur.

El origen de ‘Wicked‘

La película, dirigida por Jon M. Chu, toma la inspiración de la historia de la novela Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West de Gregory Maguire, la cual lleva años siendo uno de los musicales más famosos de Broadway.

Pero la historia original de la que se inspiró el largometraje nominado a los Oscars tiene su origen en 1900, con el libro infantil de Lyman Frank Baum que inspiró la película de 1939 de “El Mago de Oz”.

Referencias de la novela del “Mago de Oz” en el filme ‘Wicked‘

La película nominada a los Oscars 2025, a pesar de que dio un giro único adaptando el musical a la pantalla, nos regaló importantes referencias a la novela original de 1900 y el primer guiño lo vemos al iniciar la película con los personajes de “El Mago de Oz": Dorothy, el León Cobarde, el Hombre de Hojalata y el Espantapájaros.

Otro guiño que solo los verdaderos fans reconocieron fue el hermoso Homenaje a la canción Somewhere Over the Rainbow, ya que la producción no consiguió los derechos de la canción original de “El Mago de Oz”, pero sin duda esto no los detendría, por lo que plantaron millones de tulipanes en el orden exacto del arcoíris.

Las primeras actrices que interpretaron a Elphaba y Glinda en 2003, aparecieron en la película. En el momento en que nuestras protagonistas llegan a Ciudad Esmeralda, Idina Menzel y Kristin Chenweth interpretan una canción sobre el mago.

Nominaciones a los Oscars de ‘Wicked‘

Mejor Película

Mejor Actriz

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Banda Sonora

Mejor Diseño de Producción

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejores Efectos Visuales

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Montaje

Mejor Sonido

Reparto de ‘Wicked‘

Cynthia Erivo como Elphaba (La Bruja Mala del Oeste).

como Elphaba (La Bruja Mala del Oeste). Ariana Grande como Glinda (La Bruja Buena del Sur).

como Glinda (La Bruja Buena del Sur). Jonathan Bailey como Fiyero.

como Fiyero. Michelle Yeoh como Madame Morrible.

como Madame Morrible. Jeff Goldblum como El Mago.

como El Mago. Ethan Slater como Boq.

como Boq. Bowen Yang como Pfannee.

como Pfannee. Marissa Bode como Shenshen.

como Shenshen. Bronwyn James como Shiz.

Las canciones de la primera parte de ‘Wicked‘

“No One Mourns the Wicked”

“Dear Old Shiz”

“The Wizard and I”

“What Is This Feeling?”

“Something Bad”

“Dancing Through Life”

“Popular”

“I’m Not That Girl”

“One Short Day”

“A Sentimental Man”

¿Dónde ver las premiaciones de los Oscars completamente GRATIS?

Desde la pantalla de Azteca 7 estaremos transmitiendo totalmente EN VIVO y GRATIS la alfombra roja de los Oscars, así como la ceremonia de premiación. También podrás disfrutarla a través de la app TV Azteca En Vivo y por supuesto, el streaming de nuestro sitio .