¿Pedro Pascal será Wario para la película “Super Mario Bros 2"?

Los estrenos de este 2023 han dado mucho de qué hablar ¡y eso que apenas estamos en el mes de abril!, pero uno de los temas que más ha circulado en las redes sociales es el estreno de la tan esperada película de ese personaje de bigote y traje rojo que originalmente arregla tuberías pero que también hace de todo para salvar a una princesa en apuros, sí justo hablo de “Super Mario Bros: La Película”, y todo parece indicar que podría integrarse una persona bastante importante franquicia: Pedro Pascal.

¿De qué trata la película de Mario Bros?

Super Mario Bros: La Película ya se está posicionando como uno de los estrenos más taquilleros en lo que va del año, claramente por ser una de las cintas de animación más esperadas y que más expectativas ha levantado desde que salieron los primeros adelantos y los nombres de quienes conformarían el cast.

Con nombres como Jack Black siendo Bowser, Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Keegan-Michael Key como Toad y el increíble Seth Rogen como Donkey Kong, todo mundo esperaba una película que no decepcionara.

Y si bien a la crítica especializada no les gustó del todo, al fandom que ha seguido por mucho tiempo los videojuegos de Mario y que ha esperado ver a su héroe en la pantalla grande le ha gustado mucho lo que vieron al ir al cine.

La historia de centra, obviamente, en Mario y Luigi, un par de hermanos que están a punto de viajar a un mundo oculto para ir al rescate de la Princesa Peach, que ha sido capturada por el malvado más malvado: Bowser; pero nada de esto será sencillo, tendrán que pasar por muchos obstáculos, enfrentarse a un ejército de koopas y sobre todo romper muchos ladrillos.

¿En qué proyectos a participado Pedro Pascal?

Si no has estado muy conectado a las redes sociales en los últimos meses, déjame te explico un poquito quién es Pedro Pascal y cómo es que se convirtió en uno de los actores más codiciados de Hollywood en los últimos años.

Con un inicio bastante complicado en la industria de la actuación, Pedro Pascal poco a poco ha comenzado a lograr eso por lo que tanto tiempo ha trabajado. El chileno ha aparecido en proyectos bastante relevantes en los últimos años, como por ejemplo en la premiada serie Game Of Thrones, más recientemente en The Mandalorian y en un título que lo catapultó aún más este año: The Last Of Us.

Y una de las últimas noticias sobre sus más recientes proyectos ha salido un cortometraje escrito y dirigido por el reconocido Pedro Almodóvar: Una Extraña Forma de Vida, que al parecer se tratará de un western protagonizado por Pascal junto a Ethan Hawke.

¿Habrá secuela de Super Mario Bros: la película?

En una entrevista que dio Jack Black para GameSpot declaró que no sabe con certeza si el Rey de los Koopa volverá pero que de algo sí está seguro: quiere que Pedro Pascal sea Wario, el archienemigo de Mario, pues en sus palabras: “Pedro Pascal ES Wario”.

Hasta el momento todos creen que la producción tendrá una secuela gracias a una de las escenas post-créditos de la película, pero hasta ahora no hay nada certero, pues el CEO de Illumination Entertainment declaró que aún no están preparados para hablar sobre lo que llegará en el futuro. ¿A ti te gustaría ver a Pedrito Pascal darle vida a Wario?