¡Que la Fuerza te acompañe! Estos son los 7 duelos de sables más épicos de Star Wars

Anakin Skywalker vs Obi Wan Kenobi es la mejor pelea de Star Wars



No solo por lo épica que es, su excelente coreografía o banda sonora, si no por la carga emocional que supone, el aprendiz siendo consumido cada vez más por el lado oscuro y el maestro que ya ni lo reconoce