La película cápsula de tiempo que no se podrá ver hasta el 2115; Fue dirigida por Robert Rodríguez y escrita por John Malkovich

En la industria del cine existen proyectos que rompen con toda regla, pero pocos tan sorprendentes como 100 Year, filme que ya fue rodado y que se mantendrá oculto durante un siglo entero. Esta película se encuentra dentro de una caja fuerte que se abrirá de manera automática el 18 de noviembre del 2115, fecha oficial de su estreno.

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Un proyecto dirigido por Robert Rodríguez y protagonizado por John Malkovich

Detrás de este filme tan enigmático, se encuentran dos grandes figuras de Hollywood: Robert Rodriguez, quien dirigió la película, y John Malkovich, encargado del guion y también protagonista. De acuerdo a lo que se sabe y a pesar de que la historia se mantiene como un completo secreto, lo que ha generado gran curiosidad entre los amantes del cine y la ciencia ficción, el elenco también incluye a los actores Shuya Chang y Marko Zaror, aunque los detalles de sus personajes no han sido revelados.

Una cápsula del tiempo en forma de película

Este curioso proyecto fue desarrollado en colaboración con la marca de coñac Louis XIII, quien se inspiró en el proceso de elaboración de su bebida, el cual puede tardar hasta 100 años en completarse. Como pieza clave, la película fue guardada en una caja fuerte de alta seguridad presentada en el Festival de Cannes.Festival de Cannes.

También se ha señalado que solo un aproximado de mil personas recibieron invitaciones metálicas para asistir al estreno en el año 2115, las cuales podrán heredarse a sus descendientes.

Un estreno que nadie actual podrá presenciar

A pesar de que existen algunos avances conceptuales que muestran posibles escenarios futuristas, el contenido real del filme se mantiene como un secreto guardado celosamente. Sin duda, este experimento cinematográfico busca desafiar la manera en que se consume el arte, pues esta obra solo podrá ser observada por generaciones futuras.

