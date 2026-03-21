Así se verían las leyendas de Exatlón México si vivieran en el universo de las Guerreras Kpop Demon Hunters, según la IA.
La IA transforma figuras de Exatlón México como poderosos guerreros en un universo anime.
Hoy en día, la inteligencia artificial ha elevado la creatividad a otro nivel en todo el mundo y Exatlón México no se queda fuera, pues ahora, dentro del imaginario colectivo, es posible conocer cómo es que se verían Doris, Humberto, Mono y Leo, pilares de los circuitos de la novena temporada, si existieran dentro del universo de K-pop Demon Hunters.
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Mono: El guerrero de energía eléctrica
En esta reinterpretación, Mono se convierte en un guerrero ágil y dominante, con una fuerza y presencia imponente. Gracias a la IA podemos conocer que su versión dentro del K-pop Demon Hunters. destaca por un estilo futurista y con una estética más realista.
Doris: Fuerza, liderazgo y actitud
Doris aparece como una líder natural dentro del universo de K-pop Demon Hunters. Gracias al diseño generado con IA, podemos observar una mezcla de fuerza física con elegancia, al portar una elegante armadura ligera, y un estilo visual que resulta de una moderna reinterpretación.
Humberto: El anti-héroe del equipo
Humberto adquiere un estilo más oscuro e intenso, con una estética que combina fotorrealismo y energía desbordante. En la imagen se puede observar una combinación entre sombras y fuego. En esta versión, K-pop resta una personalidad fuerte, casi antihéroe.
Una tendencia que mezcla deporte, anime y cultura pop
Para la comunidad digital, este tipo de recreaciones demuestra cómo la cultura digital sigue evolucionando, mezclando al reality deportivo con el fenómeno mediático que ha sido el K-pop Demon Hunters.