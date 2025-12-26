27 películas se estrenarán en 2026 y aquí te damos la lista completa de cuáles serán

El cine ya se prepara para uno de los años más esperados por los fanáticos de la pantalla grande. El 2026 llegará cargado de estrenos que incluyen grandes franquicias, secuelas esperadas, películas animadas y nuevas historias que prometen conquistar al público. Para que no te pierdas ninguno, aquí te presentamos la lista completa de las 27 películas que se estrenarán el próximo año y que ya están generando expectativa.

Los expertos en cinematografía del sitio Espinof compartieron cuáles serán las producciones que llegarán a la pantalla grande a partir de enero, donde adelantaron que habrá films para todo tipo de espectadores.

Estas son las películas que llegan a las salas en 2026

'Marty Supreme' (Joshua Safdie): La biopic de Marty Reisman, un buscavidas que acabó convirtiéndose en campeón de ping pong, protagonizada por Timothée Chalamet .

La biopic de Marty Reisman, un buscavidas que acabó convirtiéndose en campeón de ping pong, protagonizada por Timothée Chalamet . 'Aída y vuelta' (Paco León): la serie de televisión regresa con una curiosa secuela para la gran pantalla que aborda el rodaje de un episodio y al mismo tiempo aborda la realidad de sus actores a la hora de abordar a sus personajes.

la serie de televisión regresa con una curiosa secuela para la gran pantalla que aborda el rodaje de un episodio y al mismo tiempo aborda la realidad de sus actores a la hora de abordar a sus personajes. 'Cumbres borrascosas' (Emerald Fennell): Margot Robbie y Jacob Elordi encabezan esta nueva versión de la inmortal novela de Emily Bronte.

Margot Robbie y Jacob Elordi encabezan esta nueva versión de la inmortal novela de Emily Bronte. 'Greenland 2' (Ric Roman Waugh): la secuela de la muy recomendable película de ciencia ficción de Gerard Butler nos sitúa ya en un mundo postapocalíptico en el que la familia protagonista ha de abandonar su refugio en Groenlandia para encontrar un nuevo hogar.

la secuela de la muy recomendable película de ciencia ficción de Gerard Butler nos sitúa ya en un mundo postapocalíptico en el que la familia protagonista ha de abandonar su refugio en Groenlandia para encontrar un nuevo hogar. ‘Scream 7' (Kevin Williamson): la mítica saga de terror regresa con una película marcada por las salidas de Melissa Barrera y Jenna Ortega, pero a cambio recuperamos a Neve Campbell, la protagonista original.

la mítica saga de terror regresa con una película marcada por las salidas de Melissa Barrera y Jenna Ortega, pero a cambio recuperamos a Neve Campbell, la protagonista original. 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' (Tom Harper): Cillian Murphy recupera el que posiblemente sea el personaje más mítico de si carrera en el salto al cine de esta aclamada serie creada por Steven Knight.

|Crédito: Warner Bros.

'¡La novia!' (Maggie Gyllenhaal): con Jessie Buckley y Christian Bale en los papeles principales.

con Jessie Buckley y Christian Bale en los papeles principales. 'Amarga Navidad' (Pedro Almodóvar): trata la historia de una mujer cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Decide refugiarse en el trabajo, pero una crisis de pánico la obliga a detenerse ante la obviedad de que no ha guardado el suficiente tiempo de duelo.

trata la historia de una mujer cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Decide refugiarse en el trabajo, pero una crisis de pánico la obliga a detenerse ante la obviedad de que no ha guardado el suficiente tiempo de duelo. 'The Dog Stars' (Ridley Scott): nueva película de ciencia ficción que trata de una adaptación de la popular novela 'La constelación del perro’.

nueva película de ciencia ficción que trata de una adaptación de la popular novela 'La constelación del perro’. 'Super Mario Galaxy: La Película' (Aaron Horvath y Michael Jelenic): el célebre fontanero de Nintendo regresa pronto al cine tras el gran éxito de 'Super Mario Bros.: La película’.

el célebre fontanero de Nintendo regresa pronto al cine tras el gran éxito de 'Super Mario Bros.: La película’. 'Michael' (Antoien Fuqua): el legendario Michael Jackson no iba a quedarse sin su película biográfica, interpretado para la ocasión por Jaafar Jackson, sobrino en la vida real del Rey del Pop.

el legendario Michael Jackson no iba a quedarse sin su película biográfica, interpretado para la ocasión por Jaafar Jackson, sobrino en la vida real del Rey del Pop. ‘El diablo viste a la moda 2' (David Frankel): Anne Hathaway y Meryl Streep regresan 20 años después en la secuela de una de las comedias más exitosas de lo que llevamos de siglo XXI.

Anne Hathaway y Meryl Streep regresan 20 años después en la secuela de una de las comedias más exitosas de lo que llevamos de siglo XXI. ‘Mortal Kombat 2' (Simon McQuoid): una secuela de este popular videojuego que promete ir un paso más allá en todos los sentidos.

|Crédito: 20th Century Studios

'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' (Jon Favreau): La primera película de Star Wars desde 2019 quiere capitalizar la popularidad de la serie de televisión protagonizada por Pedro Pascal.

La primera película de Star Wars desde 2019 quiere capitalizar la popularidad de la serie de televisión protagonizada por Pedro Pascal. 'Scary Movie 6' (Michael Tiddes): tras 12 años de inactividad, ahora regresa recuperando a muchos de los protagonistas de la primera entrega.

tras 12 años de inactividad, ahora regresa recuperando a muchos de los protagonistas de la primera entrega. 'El día de la revelación' (Steven Spielberg): Una apuesta por las ideas originales de ciencia ficción en la que vuelve a colaborar con el guionista David Koepp .

Una apuesta por las ideas originales de ciencia ficción en la que vuelve a colaborar con el guionista David Koepp 'Toy Story 5' (McKenna Harris y Andrew Stanton): Pixar sigue exprimiendo una de sus grandes franquicias con una quinta entrega que explora la idea de que los niños ya no tiran de juguetes y dedican su tiempo a gadgets tecnológicos.

'Supergirl' (Craig Gillespie): La prima de Superman volará alto en esta superproducción protagonizada por Milly Alcock que tiene el difícil reto de al menos estar a la altura de 'Superman’.

La prima de Superman volará alto en esta superproducción protagonizada por Milly Alcock que tiene el difícil reto de al menos estar a la altura de 'Superman’. 'Minions 3' (Pierre Coffin): las simpáticas criaturas amarillas se han convertido en máquinas de hacer dinero y nada hace dudar que esta nueva película vaya a dejar de hacerlo.

las simpáticas criaturas amarillas se han convertido en máquinas de hacer dinero y nada hace dudar que esta nueva película vaya a dejar de hacerlo. 'Moana' (Thomas Kail): nuevo remake en imagen real de Disney, en el cual se apuesta por una película que funcionó muy bien en taquilla, pero ha sido después cuando se convirtió en un fenómeno histórico.

nuevo remake en imagen real de Disney, en el cual se apuesta por una película que funcionó muy bien en taquilla, pero ha sido después cuando se convirtió en un fenómeno histórico. 'La odisea' (Christopher Nolan): una aventura épica basada en Homero y con un reparto de auténtico lujo .

una aventura épica basada en Homero y con un reparto de auténtico lujo 'Spider-Man: Brand New Day' (Destin Daniel Cretton): interpretado por Tom Holland, ahora se enfrenta a una nueva aventura en la que este superhéroe tiene que mostrar una mayor madurez.

interpretado por Tom Holland, ahora se enfrenta a una nueva aventura en la que este superhéroe tiene que mostrar una mayor madurez. 'Resident Evil' (Zach Cregger): Zach Cregger recibe la mayor oportunidad de su carrera con esta nueva adaptación del famoso videojuego de terror.