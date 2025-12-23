Filtran supuesto nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ con Thor: esto se ve

En los últimos días, comenzó a circular en redes sociales un supuesto tráiler filtrado de Avengers: Doomsday, la esperada entrega del universo cinematográfico de Marvel, con escenas que parecen mostrar el regreso de personajes icónicos como Thor. Aunque la promoción oficial apunta a una serie de avances exclusivos en cines antes del estreno, estas filtraciones han encendido la especulación entre los fans y generado gran expectativa sobre lo que podría revelar la próxima película.

Después de meses de espera, finalmente se confirma la reaparición de Chris Evans como Steve Rogers (Capitán América), quien aparece en pantalla cargando a un pequeño bebé. "Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday", anuncia el video que se viralizó rápidamente tanto en Instagram como en X y TikTok.

¿De quién es el bebé que está cargando Steve Rogers?

Los aficionados de esta saga estallaron al presenciar la vuelta a la escena de Steve Rogers, especialmente debido a que se lo ve con un pequeño bebé en brazos. Esto desató un sinfín de incógnitas entre los espectadores: ¿Es su hijo?

De acuerdo con diversas teorías, todo apunta a que este bebé sería el hijo de Steve Rogers y Peggy Carter. Recordemos que al final de Avengers: Endgame, Steve regresa al pasado para tener una vida junto a su gran amor, Peggy; dejando su legado de Capitán América a Sam Wilson (Falcon).

📺 ¡Nuevos vistazos de Thor y Love, su hija, en el nuevo tráiler filtrado de #AvengersDoomsday en 4k!#Thor #News pic.twitter.com/rnZWWfJbmF — Dean Hank 🎬 (@FREAKS_MX) December 23, 2025

Esto se sabe del estreno Avengers: Doomsday en México

Según Hollywood Life, esta tan esperada cinta del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) llegará a la gran pantalla a finales de 2026: el viernes 18 de diciembre. Sin embargo, como las películas suelen estrenarse desde un día antes en México, es probable que esté disponible en cines a partir del jueves, 17, por lo que deberás estar atento a la venta y preventa de boletos.

¿Quiénes forman parte del reparto?

Marvel confirmó uno de los repartos más grandes e impresionantes de su historia. Regresan varios personajes clave como Thor, Ant-Man y Bucky, mientras que varios de los nuevos pilares del MCU continúan presentes en esta aventura: Shang-Chi, los Cuatro Fantásticos y Thunderbolts se integran al conflicto.

Además, regresarán los X-Men clásicos de Fox, con Patrick Stewart, Ian McKellen y compañía.