¡SORPRESA! ¿Quién es el actor de Marvel que REGRESA a “Avengers: Doomsday”?

Tras semanas de rumores y filtraciones, Marvel Studios confirmó lo que los fans esperaban: Chris Evans regresa al MCU como Steve Rogers, el Capitán América, en la próxima película “Avengers: Doomsday” . El primer teaser oficial, estrenado este martes, muestra un lado íntimo y sorprendente del héroe que marcó una era en el universo cinematográfico de Marvel.

El Capitán América vuelve completamente diferente

El avance de apenas un minuto se aleja de las explosiones y batallas épicas para mostrar a un Steve Rogers más maduro y vulnerable. En las imágenes, se le ve conduciendo una motocicleta hacia una granja y, posteriormente, sosteniendo a un bebé recién nacido. Pero el mensaje final es contundente: “Steve Rogers will return in Avengers: Doomsday”, lo que traducido al español sería “Steve Rogers regresará a Los Vengadores: Día del Juicio Final”.

Este regreso plantea un debate entre los seguidores: ¿se trata del Steve que decidió quedarse en el pasado con Peggy Carter o de una nueva variante dentro del multiverso?

Así será la estrategia de Marvel

Los hermanos Russo, directores de la película “Avengers: Doomsday”, revelaron que Marvel no lanzará un tráiler convencional, sino cuatro adelantos temáticos bajo el título “The End of an Era”:

Semana 1: Steve Rogers (Chris Evans) como padre. Publicado desde este 23 de diciembre.

Semana 2: Thor (Chris Hemsworth) y su vida junto a su hija adoptiva, Love.

Semana 3: La gran revelación de Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

Semana 4: Un avance general con el nuevo equipo enfrentando la amenaza multiversal.

El legado del Capitán América

La última vez que vimos a Steve Rogers fue en “Avengers: Endgame” (2019), cuando entregó el escudo a Sam Wilson y cerró su arco como anciano. Su regreso ahora, en un contexto familiar y emocional, promete ser uno de los momentos más impactantes del MCU.

Los hermanos Russo escribieron en Instagram: “El personaje que nos cambió la vida. La historia que nos unió a todos aquí. Siempre iba a volver a esto”.

Evans vuelve a Marvel luego de haber comentado el año pasado de estar "felizmente retirado" y no regresar como Capitán América.

¿Cuándo estrena “Avengers: Doomsday?

“Avengers: Doomsday” llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, y se perfila como el evento cinematográfico de la década. Entre granjas, legado y multiversos, Marvel apuesta por una narrativa más humana y emocional, donde incluso los héroes más grandes tienen algo que perder.