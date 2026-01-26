¿Será CANCELADA? 28 Días Después: El Templo de los Huesos, corre riesgo por esta polémica razón

La película de 28 Días Después: El Templo de los Huesos , corre riesgo de ser cancelada por esta polémica razón. Esta cinta fue de los primeros grandes estrenos del 2026, de hecho, estaba en la lista de los proyectos más esperados y se pudo ver en cines desde el pasado 15 de enero; pero ahora la historia de los zombis podría terminar gracias a que su taquilla no ha reunido ni siquiera el monto que se gastó para hacer su producción.

28 Días Después: El Templo de los Huesos no tuvo éxito en las taquillas

De acuerdo con diversos medios, esta película que se estrenó desde el pasado 15 de enero de 2026, no ha tenido el éxito que se esperaba. Algunos medios señalan que, apenas lleva 41 millones de dólares en 2 fines de semana, pero el costo por haber hecho este proyecto fue de 61 MDD, por lo que, si no llega a cubrir los gastos básicos, la continuación de esta saga quedaría cancelada.

Reparto de las películas de 28 días Después

28 Días Después: Cillian Murphy, Naomi Harris, Christopher Eccleston, Megan Burns, Noah Huntley, Alexander Delamere, Kim McGarrity y Emma Hitching.

28 Días Semanas Después: Robert Carlyle, Rose Byrne, Harold Perrineau, Catherine McComack, Idris Elba, Mackintosh Myggleton e Imongen Poots.

28 Años Después : Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Alfie Williams, Ralph Fiennes, Jack O´Connell, Erin Kellyman, Edvin Ryding y Angus Neil.

El Templo de los Huesos : Ralph Fiennes, Jack O´Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman, Chi Lewis-Parry, Emma Laird, Robert Rhodes y Maura Bird.

¿Dónde ver la saga de 28 Días Después?

Las tres película las puedes ver a través de la plataforma de HBO MAX, incluso la que salió en el 2025. Mientras que, el Templo de los Huesos, sólo puede ser disfrutada en las salas de cine.

¿De qué trata El Templo de los Huesos?

El Universo de esta franquicia fue creado por Danny Boyle y Alex Garland la cual inició en el año 2002 con Cillian Murphy como principal protagonista; en esta historia, el actor es un superviviente en Reino Unido, una nación que está devastada por un virus de la rabia, el cual se escapó de un laboratorio.

Sin embargo, de acuerdo con lo que se ve en las cintas, la verdadera amenaza no son los infectados a quienes se les puede vencer si se es lo suficientemente rápido y audaz, pero se habla de un tema social, lucha de poder y por ver quién es el más fuerte.

Pero, el Templo de los Huesos habla más sobre un poco de las religiones, y sobre las creencias que tienen los sobrevivientes, sin embargo, quien se lleva los aplausos en esta película es Ralph Fiennes, quien da vida al Dr Kelson, quien a su vez hace un descubrimiento que sólo puedes ver cuando asistas a las salas de cine a ver la continuación de esta franquicia.