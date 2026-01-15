El 2026 será un buen año para el cine y estas son las películas más ESPERADAS que no te puedes perder en el 2026

En esta ocasión te diremos cuáles son las películas más esperadas del 2026, un año bastante bueno para el séptimo arte, ya que este rubro tendrá varios eventos, uno de ellos son los Premios Oscar, mismos que serán el domingo 15 de marzo; sin embargo, las producciones nominadas se darán a conocer el siguiente 22 de enero del 2026.

¿Cuáles son todas las películas más esperadas para el 2026?

Una de las películas más esperadas y con las que arranca de manera formal este 2026, es 28 Días Después: El Templo de los Huesos , la cual se estrenará el 16 de enero; esta cinta ya ha sido mostrada a varios especialistas y la han calificado como una de las mejores, por lo que no puede perdérsela.

Una de las películas más esperadas es la de Supergirl , esta prima de Superman no será una heroína al 100%, y además veremos a Jason Momoa como Lobo, uno de los villanos más poderosos y que pondrá en aprietos a la chica de acero; esta cinta se estrenará el 26 de junio.

Spiderman Brand New Day es otra de las cintas más esperadas del 2026, y de acuerdo con algunos rumores se dice que el Hombre Araña de Tom Holland vivirá la crisis de no ser famoso ni rico, ya que todos olvidaron su nombre; aparta el 31 de julio y no te pierdas este título, donde posiblemente veremos una escena post-créditos que conectará con Avengers Doomsday.

Pero, el proyecto de cine más esperado sin duda alguna es uno que tiene Marvel y es el de Avengers Doomsday . Esta película tiene fecha de estreno para el 18 de diciembre y traerá de nuevo al actor Robert Downey Jr, pero no como Iron Man sino como Doctor Doom, también veremos a otros superhéroes y el retorno de Chris Evans, quien vuelve a cargar el escudo del Capitán América.

Estas es la lista COMPLETA de TODAS las películas más esperadas del 2026

GOAT-13 de febrero

Scream-27 de febrero

Hoppers-6 de marzo

Bride-6 de marzo

Peaky Blinders The Inmortal-20 de marzo

Mario Galaxy-3 de abril

The Mummy- 17 de abril

Michael-24 de abril

The Devil Wears Prada-1 de mayo

Mortal Kombat-8 de mayo

The Mandalorian and Grogu-22 de mayo

Masters of the Universe-5 de junio

Scary Movie-12 de junio

Toy Story-19 de junio

Minions 3-1 de julio

Moana-10 de julio

The Odyssey-17 de julio

Insidious Chapter Seis-21 de agosto

Coyote vs Acme-28 de agosto

Clayface-11 de septiembre

Resident Evil-18 de septiembre

The Social reckoning-9 de octubre

Aang-9 de octubre

Stret Fighter-16 de octubre

The Cat in the Hat-6 de noviembre

The Hunger Games-20 de noviembre

Focker In-Law-25 de noviembre

Narnia-26 de noviembre

Violent Night Dos-4 de diciembre

Jumanji-11 de diciembre

Dune Messiah-18 de diciembre