Revelan primer tráiler de Los 4 fantásticos y ya queremos ver la película

Parece ser que después de los intentos fallidos por darle una buena película a este equipo de superhéroes, por fin están por conseguirlo. Han liberado ya el nuevo tráiler de Los 4 Fantásticos y luce bastante prometedor. Esta película de Marvel Studios está dirigida por Matt Shakman y será la introducción al clásico de los comics.

¿De qué trata Los 4 Fantásticos?

La película de los cuatro fantásticos se desarrolla en un Nueva York retro futurista en la década de los 60. Aún no se sabe si se trata de una realidad alterna o si están ubicados en un universo distinto al resto de las películas de Marvel.

Hasta el momento se sabe la sinopsis de la película, pero el tráiler deja en claro que no será un filme que se enfoque en contar la historia del origen de sus poderes. Lo que tendremos será una historia de unos superhéroes ya establecidos como tal que se enfrentaran a su desafío más abrumador hasta el momento.

En la última escena presentada en el tráiler, deja claro que los héroes se enfrentarán a Galactus, también conocido como “el devorador de mundos” junto a Silver Surfer. Recordemos que este villano tiene varios mensajeros que le ayudan a encontrar planetas con energía vital suficiente para devorarlos y alimentarse.

Galactus es uno de los personajes más amenazadores que existen, pues tiene poderes casi omnipotentes con un poder colosal, pues usa la energía que obtiene de los planetas para generarlos.

¿Cuándo se estrena Los 4 Fantásticos?

The Fantastic Four: First Steps llegará a cines el 25 de julio de este año y definitivamente ya es uno de los estrenos más esperados.

Reparto de Los 4 Fantásticos

La película de los cuatro fantásticos estará protagonizada por:



Pedro Pascal como Reed Richards / Sr. Fantástico

como Vanessa Kirby como Sue Storm / Mujer invisible

como Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana

como Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / La Mole

como Ralph Ineson como Galactus

como Julia Garner como Silver Surfer

