7 datos clave antes de ver Marty Supreme, la película que podría llevar a Timothée Chalamet al Oscar

Marty Supreme es una película basada en hechos reales sobre la vida de una persona que se dedica a jugar pin-pong sobre mesa profesional que, aunque parece tratarse de un filme deportivo, no se dirige tanto a ello, sino al personaje principal llamado Marty Mauser, interpretado por Timothée Chalamet, quien con este filme puede ganarse un Oscar, premios que ya tienen su lista de nominados para la edición 2026.

La película se estrenó este jueves 15 de enero. Es por ello que en este artículo traemos para ti 7 datos claves que pueden ayudarte a que te llame más la atención y vayas corriendo al cine a verla. No obstante, si eres fan de Chalamet y la estabas esperando, esto puede ser un spoiler sobre lo que tratará el filme, dirigido por Josh Safdie.

La película está basada en hechos reales sobre la historia de un hombre que sonó con destacar en el ping-pong.|Glamour México

1. Data de los años 50´s

La historia de la película sucede en los años 50´s en Nueva York, donde Marty sueña con dejar el oficio de zapatero y brillar en el ping-pon sobre mesa.

2. Manipulador de mujeres

Mauser sueña con ser un deportista reconocido mundialmente, pero su personalidad es egoísta y manipula a las mujeres. Incluso, embarazó a su exnovia, la cual ya está casada.

3. Busca al mejor jugador del mundo

Marty ahorra dinero y emprende un viaje a Japón para enfrentar al mejor jugador del mundo, Koto Endo, quien es interpretado por Koto Kawaguchi, deportista que en la vida real sí practica ping-pong.

4. Historia basada en hechos reales

La película está basada en hechos reales, pues Marty sí existió, hasta que en 2012 murió a los 82 años por complicaciones de salud, principalmente pulmonares y cardíacas.

Los datos del personaje de Marty Supreme en la vida real

5. Apodo

Marty Reisman, de quien está inspirada la película tenía el apodo de La Aguja, debido a su complexión tan delgada, la cual asimilaban como un alfiler.

6. Rebelde

Reisman de joven solía saltarse las clases para ganar un poco de dinero jugando partidas por apuestas en los parques, bares y restaurantes de Nueva York.

7. El éxito

Marty ganó títulos nacionales individuales y dobles durante varias décadas. Internacionalmente, se le conoció como “El Blast Atómico”, debido a su pegada de derecha que alcanzaba hasta los 185 km/h.