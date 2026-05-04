3 capítulos de Bluey perfectos para celebrar el 10 de mayo, Día de las Madres

Estos son los 3 capítulos de Bluey perfectos para celebrar el 10 de mayo por el Día de las Madres. La historia se centra en 4 personajes, Bluey, Bingo, Chilli y Bandit, en esta serie se verá cómo es el proceso de la crianza de niños de manera en donde los padres tienen roles, activos, afectuosos y presentes. Es aquí donde el papá no tiene miedo de mostrarse sensible, paciente o torpe, mientras que, la mamá combina su propio trabajo con el cuidado de sus hijas y familia, pero también logra tener y pedir su espacio personal.

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3 capítulos de Bluey para entender el valor de la mamá y verlos este 10 de mayo

La Pileta

Uno de los capítulos de Bluey que se recomienda ver este 10 de mayo por ser el Día de las Madres es el de La Pileta. En este episodio Bluey y Bingo piensan que papá es el más divertido y mamá la aburrida; aquí se ve cómo todo se vuelve caos cuando Bandit olvida todos los pequeños como no llevar el protector solar, las toallas hasta la comida. Es aquí donde las pequeñas hijas comprenden que el amor de Chilli se hace presente en momentos clave, que aunque no parezcan importantes, hacen que ellas se diviertan sin otro tipo de preocupaciones.

Cuento de Navidad

En este capítulo se ve cómo es que Bluey tiene una actitud poco positiva con su primo Socks, posteriormente se siente bastante culpable. Aquí también se ve que su mamá la regaña, pero, lejos de hacerla ver su error, Chilli se sienta a su lado para poder ayudarla a entender la empatía, en este apartado se puede resaltar un enfoque compasivo, y sobre todo el crecimiento emocional de sus hijas y que, un regaño puede ser una enseñanza para ser mejor personas.

Bebé de un paso

Este es uno de los capítulos más emotivos de toda la serie puesto que, se centra principalmente en la maternidad. Chilli tiene un recuerdo de cuando Bluey cuando apenas era bebé y ella se sentía presionada porque los otros niños tenían más logros que su bebita; el momento clave es cuando una madre con más experiencia llega y le dice que lo está haciendo de maravilla. En este capítulo se puede entender que, el amor de una madre no debe medirse por la rapidez o por cómo es que los hijos aprenden cosas nuevas, sino que resalta estar presentes con ellos.