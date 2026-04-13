Las 8 películas de amor que veíamos los millennials cuando éramos adolescentes y aún nos hacen suspirar
De romance escolares a comedias inolvidables, estas películas definieron una generación y hoy siguen despertando nostalgia.
Antes del streaming y las redes sociales, los millennials crecimos con películas que mezclaban amor, drama y comedia en escenarios escolares. Hoy, a pesar de que han pasado los años, nuevos géneros dominan el consumo y nuevas formas de ver películas hay títulos que siguen ocupando un lugar en nuestra memoria.
A continuación te dejamos 8 películas de amor que veíamos los millennials cuando éramos adolescentes y que te harán recordar aquella época donde las historias de primeros amores, transformaciones inesperadas y finales felices dominaron aquellos años y que todavía dan ganas de volver a ver.
- 10 cosas que odio de ti
Si buscas recordar un amor intenso, caótico y lleno de emociones propias de la juventud, 10 cosas que odio de ti es una película que nos lleva de la mano a conocer un amor que al principio parecía imposible pero que al final nos hace creer en él y a buscar a una persona que nos dedique “cant take my eyes off you” en pleno patio escolar.
- Jamás besada
Jamás besada es una película donde una periodista que revive su adolescencia a través de diferentes situaciones, destacando su fracaso en el amor. Con este título reviviras inseguridades, primeros amores y sobre todo aprovechar las segundas oportunidades.
- Ella es así
Un clásico para todas aquellos que creemos en las historias de una chica “invisible” pero que aún así logra toparse con el amor de su vida. Ella es así, nos enseñó que el amor va más allá de las apariencias.
- La propuesta
Aunque es un título que nos muestra a una pareja más adulta, esta comedia se ganó nuestros corazones por su humor y tensión amorosa. Sin dudas, es un título que representa el tipo de romance ligero y divertido que muchas querían ver en sus noches de maratones de películas.
- Sueños sobre hielo
Aunque no se basa solo en el amor o romance adolescente, este título nos rompió el corazón por ser de esas historias de superación, de cumplir metas personales y el deseo de descubrir quién eres durante esta etapa de la adolescencia.
- Diva adolescente
También conocida como “Confesiones de una diva adolescente” trata sobre esas chicas populares que viven intensamente cada emoción, pero un error lleva a darle un giro inesperado y repentino a su vida. Diva adolescente refleja el drama exagerado pero real que se vive en la adolescencia y la búsqueda de identidad.
- Un viernes de locos
Un clásico en las noches de maratón y diversión es “Un viernes de locos” , una historia donde una madre e hija aolescente intercambian de cuerpos y aprenden a entenderse. Llena de humor, lazos familiares y un toque romántico juvenil podrás revivir en esta película.
- Ni idea
Un éxito generacional sin duda es “Ni idea” o “Clueless” su historia mezcla perfectamente la sátira inteligente, moda icónica y romance de juventud definió la identidad millennial de los 90, además, que Cher, la protagonista de esta historia nos conquistó con su corazón y personalidad genuina.