Las 8 películas de amor que veíamos los millennials cuando éramos adolescentes y aún nos hacen suspirar

Antes del streaming y las redes sociales, los millennials crecimos con películas que mezclaban amor, drama y comedia en escenarios escolares. Hoy, a pesar de que han pasado los años, nuevos géneros dominan el consumo y nuevas formas de ver películas hay títulos que siguen ocupando un lugar en nuestra memoria.

A continuación te dejamos 8 películas de amor que veíamos los millennials cuando éramos adolescentes y que te harán recordar aquella época donde las historias de primeros amores, transformaciones inesperadas y finales felices dominaron aquellos años y que todavía dan ganas de volver a ver.

