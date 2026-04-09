3 películas de terror que estrenan en México en abril 2026; te harán temblar en la sala de cine

Para quienes amamos la adrenalina, no hay placer como llegar a la sala de cine para recibir una buena dosis de sustos; con cada salto o momento de tensión, sentimos cómo las preocupaciones de la vida diaria van abandonando nuestro cuerpo. Si te encuentras en este selecto grupo, te dejamos la lista de películas de terror que estrenan en México en abril 2026.

Algunas de estas cintas ya están disponibles y otras están a punto de salir. Ve preparando la cita romántica o esa salida con amigos para verlas.

Estrenos de terror en México: 3 películas que salen en abril 2026

|Crédito: Corazón Films

1. "Los extraños: Capítulo 3"

Cuándo sale: se estrenó el 1° de abril.

Se trata de la quinta película de la saga completa de "Los extraños", pero que sirve como capítulo final de la trilogía de películas de terror que tiene como protagonista a Madelaine Petsch. Como en las entregas anteriores, promete inquietantes imágenes de los asesinos enmascarados, persecuciones que te mantienen al borde del asiento y bastante sangre.

2. "La posesión de la momia"

Cuándo sale: 16 de abril.

Jason Blum y James Wan (creador del universo cinematográfico "El conjuro"), quienes han colaborado en sagas como "Insidious", producen esta película de terror que promete estar llena de imágenes que no querrás ver pero no podrás dejar de ver; ellos mismos la han descrito así. Es dirigida por Lee Cronin, quien estuvo a cargo de "Evil dead rise".

Trata sobre un periodista cuya hija regresa a casa tras haberse perdido en el desierto 8 años atrás. Sin embargo, tras su regreso se oculta una aterradora verdad, una maldición y el mayor horror que nuestro protagonista se pudo haber imaginado.

3. "Exit 8"

|Crédito: Corazón Films

Cuándo sale: 22 de abril.

Para fans de las películas de terror provenientes de Japón, llega esta película basada en un videojuego indie. Se trata sobre un hombre que queda perdido en lo que parece un laberinto surreal de túneles dentro del metro de Tokio. Lo que puedes esperar aquí son momentos desesperantes, imágenes que parecen provenir de una pesadilla y muchísima tensión.

