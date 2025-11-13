VIDEO | TERROR en premier de “Wicked": Fan SE ABALANZA CONTRA ARIANA GRANDE y Cynthia Erivo la protege

Un terrible susto pasó Ariana Grande en la premier de "Wicked: For Good" para Singapur. Mientras posaba con sus compañeros del elenco, un fan logró pasar la barrera de seguridad y se abalanzó contra ella. Cynthia Erivo, su coprotagonista, fue quien logró minimizar el golpe mientras miembros del equipo de seguridad retiraban al atacante.

Hombre ataca a Ariana Grande durante premier de "Wicked: For Good".

#wickedmovie #singapore #sgnews ♬ original sound - CNA @channelnewsasia A fan jumped a barricade and rushed at Wicked star Ariana Grande at the premiere of Wicked: For Good in Singapore on Thursday (Nov 13). Videos circulating on social media captured the incident as the movie’s cast - including Cynthia Erivo, Jeff Goldblum and Michelle Yeoh, as well as director Jon M Chu - were walking down the yellow carpet at Universal Studios Singapore. The man rushed up to Grande and put his arm around her while jumping up and down. He was taken away by security. #arianagrande

Ya están circulando varios videos en redes sociales que muestran distintos ángulos del incidente. Ariana Grande se encontraba caminando por la alfombra amarilla de "Wicked: For Good" junto a sus compañeras de reparto, Cynthia Erivo y Michelle Yeoh; a su alrededor había miembros de la prensa y cientos de fans esperando tomarles fotos de cerca o saludarlas.

De frente a las actrices, un hombre logró traspasar a los elementos de seguridad y corre directamente hacia Ariana Grande para abrazarla bruscamente; esta persona logró llegar hasta la intérprete, tocarla e incluso jalonearla antes de ser detenido.

Sin embargo, fue Cynthia Erivo quien pudo intervenir antes que los elementos de seguridad y se interpuso entre el hombre y Ariana, separándolos. Luego abrazó a la actriz y cantante, intentando calmarla junto a Michelle Yeoh.

El hombre ya ha sido identificado en redes sociales, indica People. Su nombre es Johnson Wen y se hace llamar "Pyjama Man"; es conocido por agredir a las celebridades en eventos públicos como lo hizo con Ariana Grande. También ha atacado a Katy Perry y The Weeknd, entre sus videos más virales.

El agresor publicó su propio video del incidente, donde "agradeció" a la actriz por "dejarlo saltar con ella" en la alfombra amarilla. En la sección de comentarios, la gente muestra indignación. "¿Tú crees que esto está bien?", "busca ayuda" y "¿pueden vetar a este hombre de todos los conciertos?", son algunos de los comentarios. También hay quienes piden reportar su cuenta o etiquetar a las autoridades locales.