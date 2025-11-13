Ariana Grande fue atacada por un fan en la premiere de ‘Wicked 2' y se descubrió algo aterrador sobre él

Lo que debía ser una noche llena de glamour y celebración terminó en un momento de tensión. Durante la premiere de Wicked 2, Ariana Grande fue sorprendida por un fan que intentó acercarse de forma agresiva, provocando alarma entre los presentes y la rápida intervención de su equipo de seguridad. Sin embargo, lo más impactante vino después: se revelaron detalles inquietantes sobre la identidad y el comportamiento previo de esta persona.

Las imágenes de lo sucedido se viralizaron rápidamente en las redes sociales. En los videos publicados se observa cómo Cynthia Erivo, su compañera de reparto, actuó de inmediato para defender a la actriz y cantante, mostrando una actitud firme y protectora. Pero minutos más tarde, seguidores de la artista encontraron que no es la primera vez que este individuo procede de esta manera.

En X, varios usuarios compartieron imágenes del fanático haciendo lo mismo en distintos shows de artistas internacionales. "Lo vi hacer esto en el concierto de The Weeknd en Melbourne", aseguró un internauta, quien además sumó que un amigo también fue testigo cuando lo escoltaron fuera del espectáculo de Taylor Swift en la misma ciudad.

I seen him do this at the weeknds concert in Melbourne. My friend also saw him get escorted out Taylor Swift in Melbourne he does this often pic.twitter.com/FZiM3N5aZg — Lizzy T (@everestdear) November 13, 2025

Cynthia Erivo, clave en la seguridad de Ariana Grande

El gesto de la actriz fue captado en video y se volvió viral en redes sociales, donde los fanáticos de las dos figuras elogiaron la solidaridad y el compañerismo entre ambas estrellas.

La escena no solo demostró la fuerte conexión entre las protagonistas, sino también el ambiente de apoyo y respeto que tanto Ariana como Cynthia han construido durante el rodaje de la esperada secuela musical. En cuestión de horas, el clip acumuló miles de reproducciones y comentarios que aplauden la reacción de Erivo y el profesionalismo de Grande, quien mantuvo la calma en todo momento.

Esto debes saber antes de ver Wicked 2

Después del éxito de la primera entrega, esta nueva parte promete más emoción, drama y espectaculares números musicales que expanden el universo de Oz como nunca antes, según críticos de Sensa Cine.

Asimismo, mencionaron que antes de verla, hay algunos detalles que conviene tener en cuenta:

