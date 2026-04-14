ÚLTIMA HORA: Adria Arjona, hija de Ricardo Arjona, debuta en el universo de DC, ¿Será la próxima Mujer Maravilla? Esto se sabe:

Tras varios días de rumores, se ha hecho oficial que Adria Arjona se ha unido al Universo Cinematográfico de DC Comics y sí, será para la ‘MAN OF TOMORROW’, la segunda película de Superman del director James Gunn y podemos decir que esta historia poco a poco comienza a tomar más forma tras el éxito de la primera entrega donde vimos en acción a nuestro kryptoniano favorito.

A decir verdad, durante los últimos días el nombre de Arjona había sonado con bastante fuerza para unirse a la próxima película de Superman quien es interpretado por David Corenswet bajo la dirección de James Gunn y en medio de rumores y teorías, todo parece indicar que estaría dando vida a Máxima, posible antagonista de la nueva entrega, aunque también ha sonado bastante para dar vida a una nueva versión de La Mujer Maravilla.

¿Quién es Máxima, el personaje que podría ser Adria Arjona en la nueva película de Superman?

Algo que se le ha reconocido bastante a este reebot de Superman es que la historia ha explorado más detalles de su historia tanto personal como de su rol como protector de la Tierra, por lo que estaremos viendo personajes poco abordados en películas pasadas y Máxima es una de ellas, quien en los cómics es una antihéroe un tanto peculiar pues es una reina alienígena originaria del planeta Almerac, mismo que ella gobierna.

Si hay un rasgo bastante distintivo en su historia es que a través de los años, desde su aparición en 1989 en el cómic #645 de Superman, hemos conocido su obsesión por encontrar una pareja genéticamente a la “altura” de su condición de reina, fijándose en nuestro querido Kal-El.

¿Qué se sabe sobre la nueva película de Superman: 'MAN OF TOMORROW'?

Los primeros detalles que se ha ido revelado es que Brainiac será el antagonista principal de esta nueva historia, aunque el director James Gunn se ha enfocado en explorar más detalles de la vida de Superman, por lo que incluso se habla que podríamos tener la primera aparición de "la nueva" Mujer Maravilla, por lo que la suma de Adria Arjona ha sido todo un misterio para esta nueva producción.

Esta segunda película de "El Hombre de Acero" llegará a cines el 09 de julio de 2027, por lo que pronto podríamos tener más detalles sobre el rumbo que esta historia ha tomado.

