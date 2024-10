Alien: Romulus y The Last of Us Part II: Dos universos que se conectan, según su director Fede Álvarez

¿Me estás diciendo que la nueva película de ‘Alien: Romulus’ y el videojuego de ‘The Last of Us Part II’ tienen conexión? Así es, resulta que el director de la nueva entrega de Alien, Fede Álvarez, reveló que la película tiene relación con el juego y la serie de ‘The Last of Us Part II’.

¿Qué relación tienen Alien: Romulus y The Last of Us Part II?

El cineasta uruguayo contó a sus seguidores en redes sociales que, mientras escribía el guion, se encontraba jugando ‘The Last of Us Part II’. Resulta que mientras jugaba la segunda parte de este videojuego, conoció la historia de Dina, la cual inspiró al director a hacer que Kay, uno de los personajes de su película, también estuviera esperando un bebé.

Las coincidencias no paran ahí, pues lo más interesante de la declaración del director Fede Álvarez es que resulta que también es que Isabela Merced, la actriz que interpretó a Kay en la cinta de Alien: Romulus fue elegida posteriormente para dar vida a la misma Dina en la segunda temporada de la serie inspirada en el juego de ‘The Last of Us’.

Dato curioso: Estaba jugando ‘The Last of Us 2' mientras escribía ‘Alien: Romulus’. La historia de Dina embarazada me hizo pensar en que el personaje de Kay también debería estar embarazada. Luego elegí a Isabela Merced para interpretar a Kay... Un año después, la eligen para interpretar a Dina en la serie de HBO... Historia real

El director reveló diferentes Easter eggs o referencias ocultas que se encuentran en la película a través de redes sociales para todos los fanáticos de Alien. Por ejemplo, ahí reveló la verdadera identidad del padre del bebé de Kay y también señaló la referencia oculta del personaje de las primeras entregas, Ellen Ripley.

¿Cuándo sucede Alien: Romulus?

Alien: Romulus es la séptima entrega de la franquicia de Alien. Si les damos un orden cronológico a las cintas, esta entrega se encuentra entre las dos primeras películas: Alien (1979) y Aliens (1986). El filme fue coescrito por Fede Álvarez y Rodo Sayagues y contó con las interpretaciones de Isabel Merced, Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux y Aileen Wu. La película de Alien: Romulus alcanzó un récord como el segundo mejor estreno de la franquicia, recaudando 108,2 millones de dólares a nivel global.

