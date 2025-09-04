¿Annabelle se cobra otra víctima? Forense revela dato perturbador sobre la muerte de un investigador paranormal  

Dentro del espectro paranormal la muñeca Annabelle, es sin duda una de las figuras más conocidas, esto no solo a su protagonismo en el cine, sino debido al hecho que hasta el día de hoy se mantiene rodeada de misterio, pues en fechas recientes se le vinculó a la muerte de un investigador que la custiodiaba, caso que ha dado de qué hablar, pues el forense que llevó a cabo el caso, señaló que la muñeca no se encontraba en la habitación, lo que dejó con más dudas que respuestas a los amantes de lo paranormal.

¿De qué murió Dan Rivera el investigador paranormal de Anabell?

Anabell volvió a ser tendencia, pues como si de un guion de cine se tratara, se asoció a la muñeca con la supuesta muerte de Dan Rivera, reconocido investigador paranormal y guardián de la muñeca Annabelle, quien murió de manera repentina en Pensilvania durante una gira que incluía la exhibición de la famosa pieza “embrujada”.

Esta situación generó diversas especulaciones, sobre la supuesta “maldición”, que rodea a Anabell, supersticiones, que rápidamente fueron descartadas, pues el forense que llevó el caso dejó en claro que Annabelle no estaba presente en la habitación cuando ocurrió el fallecimiento.

Annabelle: De leyenda oscura al ícono del terror

La leyenda de Annabelle se remonta a 1970, cuando la enfermera de nombre Donna recibió la muñeca como regalo de cumpleaños y quien fue la primera en señalar que la muñeca tenía comportamientos extraños, como cambios de lugar, y movimientos inexplicables, lo que llevó a los Warren a intervenir y posteriormente a asegurar la muñeca en una urna de cristal dentro de su museo ocultista en Connecticut.

