OFICIAL: Brainiac será el villano de la nueva película de Superman: Man Of Tomorrow

Fue este septiembre de 2025 cuando el director James Gunn confirmó que la película de Superman tendrá una secuela, la cuál llevará por título: Man of Tomorrow, y lo que sabíamos hasta entonces es que recién se encontraba en desarrollo, aunque esta ya tenía una fecha de estreno.

Aunque en realidad habían pasado un par de meses del estreno de Superman, la película que marcaría el reinicio del DCU, James Gunn ya nos daba pistas sobre lo que vendría para esta secuela protagonizada por David Corenswet y recientemente se ha confirmado de acuerdo con el medio estadounidense TheWrap lo que era un secreto a voces: Brainiac será el villano de esta nueva entrega.

¿Qué se espera de Superman: Man of Tomorrow?

Esta nueva adaptación de el popular cómic de Superman nos traerá a un villano que mucho ha resonado para las entregas del kriptoniano, el cuál por fin podremos ver y que probablemente signifique una “alianza” entre Lex Luthor y Kal-El, aunque hablar con exactitud de la trama podría ser algo adelantado a casi dos años de su estreno.

El detalle que sí es una certeza, de acuerdo con James Gunn, el director de esta nueva película y quien se encuentra detrás de este nuevo ciclo del DCU es que podremos disfrutar de esta secuela el 09 de julio del 2027.

Por ahora solo queda esperar de lo que podría ser esta primera adaptación en el cine de Brainiac, donde las expectativas entre los fanáticos de “El Hombre de Acero” cada vez es mayor, sobre todo tratándose de uno de los villanos más populares de las historias de Superman.

¿Qué sabemos sobre el título de Superman “Man Of Tomorrow”?

El título de Man Of Tomorrow fue publicado originalmente en 1995 y se extendió por los siguientes 4 años, donde se pudo ver a un Superman ya establecido donde ha sido reconocido y en una época donde ya cuenta con experiencia y ha librado grandes batallas.

En esta próxima entrega podríamos ver mayor desarrollo con su némesis: Lex Luthor, quien probablemente tenga un papel crucial en esta adaptación en la que exigirá la cooperación de ambos para salvar el planeta, ¿O algo más importante?