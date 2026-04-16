CONFIRMADO: Avengers Doomsday se ubicará canónicamente después de esta película del Universo Cinematográfico de Marvel

Este 16 de abril de 2016 se confirmó a través de la CinemaCon 2026 que ‘Avengers Doomsday’ se ubicará canónicamente después de ‘Endgame’, una de las sagas más sobresalientes de los últimos tiempos. Esto sin duda conecta universos, lo que podría traer a la cinta más personajes involucrados que han sido fundamentales en otras historias. Por su parte también se dió a conocer que la película retomará la historia en donde terminó ‘X-Men’, por lo que puedes ver esta película antes del gran estreno de ‘Avengers Doomsday’.

¿Qué veremos en ‘Avengers Doomsday’?

No solo habrá un multiverso con X-Men, según se reveló en la CinemaCon2026, sino que esta cinta, la cuál es una de las más esperadas de Marvel este año Los 4 Fantásticos también son personajes que estarán presentes en esta nueva película. Por otro lado, una de las grandes revelaciones y adelantos que pudimos tener fue a través del lanzamiento del primer tráler de la cinta en donde la pelea que destaca es la que se dará entre Gambit y Shang-Chi además de que Mystique se convertirá en Yelena Belova. Por otro lado, Thor, uno de los personajes principales, se presenta sin miedo, pero atravesando la adversidad de haber perdido a sus amigos. "Vemos imágenes de Thor acercándose a Doom con Stormbreaker. Los Cuatro Fantásticos se encuentran con los héroes del UCM", es parte de la descripción que se ha dado del tráiler revelado en la CinemaCon 2026. Hasta el momento se desconoce cuándo volveremos a tener un próximo adelanto de lo que veremos o un segundo tráiler, sin embargo, esta primera información ya mantiene a muchos fans emocionados y con altas expectativas.

The first full trailer for 'AVENGERS: DOOMSDAY' has been released by Marvel at #CinemaCon.



In Theaters on December 18. pic.twitter.com/FYEmtaXC5k — DiscussingFish (@DiscussingFish) April 16, 2026

Nuevos Personajes en ‘Avengers Doomsday’ revelados en la CinemaCon 2026

En esta CinemaCon 2026, en donde Chris Evans y Robert Downey Jr. han estado presentes para revelar información se ha dado a conocer que Cassie Lang será parte de la nueva película de Marvel, quién es la hija de Scott Lang (Ant-Man) en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Cassie Lang will return in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’.



Seen in the first trailer. pic.twitter.com/VZoMFIS75t — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 16, 2026

¿Cuándo se estrena ‘Avengers Doomsday’?

‘Avengers Doomsday’ se estrenará el próximo 17 de diciembre en México y un día después en Estados Unidos. Esta cinta es una de las más esperadas por todos los fans de los cómics y el Universo Cinematográfico de Marvel.

