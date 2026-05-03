Luto en el cine: Muere querido actor de “Halloween” a los 81 años

La industria del cine está de luto. Muere el querido actor Beau Starr, famoso por aparecer en la franquicia de “Halloween” y la cinta de Martin Scorsese, “Buenos Muchachos”. La estrella falleció el pasado viernes, 24 de abril, en Vancouver, Canadá; pero no fue hasta hoy que se informó su lamentable pérdida. Tenía 81 años.

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¿De qué murió Beau Starr, actor de “Halloween” y “Goodfellas”? Esto se sabe

La muerte de Beau Starr fue confirmada por su hermano, el también actor Mike Starr. Según se informó, Beau falleció en su hogar, en Vancouver, por “causas naturales”. El querido actor fue recordado con un emotivo post por parte de su colega, Christopher Serrone, con quien compartió pantalla en “Buenos Muchachos”.

“Con gran pesar, les informo del triste fallecimiento de Beau Starr. Mike Starr me pidió que hiciera el anuncio. Beau disfrutó de una vida plena y significativa. Fue hijo, hermano, padre, abuelo, actor y jugador de la NFL/CFL. Les pido que me ayuden a recordar a un gran hombre. Que en paz descanse”, escribió Serrone. Su mensaje estuvo acompañado de diversas postales del actor.

¿Quién era Beau Starr? Así fue su trayectoria

Antes de tener una trayectoria en la industria del entretenimiento, Beau Starr formó parte del equipo de prácticas de los New York Jets, además de jugar dos temporadas en la Liga Canadiense de Fútbol Americano. Posteriormente, dio el salto a la televisión con “Bizarre”, un programa de sketches, protagonizado por el ganador del Emmy, Bob Einstein (1942 - 2019). Tras su experiencia en la pantalla chica, incursionó en el séptimo arte con “Hanky Panky” (1982).

No obstante, una de sus actuaciones más memorables es la del sheriff Ben Meeker en la franquicia de “Halloween”. Específicamente en la cuarta y quinta entrega. También aparición en “Buenos Muchachos” de Martin Scorsese, donde interpretó al padre de Henry Hill (Christopher Serrone, en su versión joven). Otros títulos en su filmografía incluyen: "Nacido el 4 de julio", "Speed" y "Angels in the Infield", por mencionar algunos.

Saddened to hear Beau Starr has passed away at 81. Rest in Peace Sheriff Meeker 🙏 pic.twitter.com/X5zuLgaNeZ — HalloweenVerse (@HalloweenVerse) May 2, 2026

Descanse en paz, Beau Starr.