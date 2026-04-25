Kane Parsons revela detalles de “Backrooms” en la CCXP México 2026: “Es una película bastante solitaria”

Kane Parsons se apoderó del Thunder Stage de la CCXP México 2026 para presentar su nueva cinta de terror con A24: Backrooms. El panel comenzó con un breve vistazo al proyecto basado en una creepypasta. A juzgar por la reacción de los espectadores, la cinta promete ser una de las mejores del género en lo que va del año. A lo largo del panel, el cineasta no sólo platicó sobre su sentir ante este próximo estreno, sino que también reveló algunos detalles del filme.

CCXP México 2026: Kane Parsons revela detalles de “Backrooms” y asegura que “es una película bastante solitaria”

Según reveló el cineasta, para la grabación de Backrooms tuvieron que construir más de 30,000 pies cuadrados (cerca de 2,800 metros cuadrados) de espacio liminal, lo que hizo que el equipo de producción literalmente se perdiera en el set. En cuanto a la historia del filme, Parsons advirtió que se trata de una película “bastante solitaria”, por lo que será raro ver a más de una o dos personas en escena al mismo tiempo, así que prepárate para una experiencia sin igual en las salas de cine.

En cuanto al vistazo exclusivo, el audiovisual mostró a Clark (Chiwetel Ejiofor) en los Backrooms. Todo comienza en su tienda de muebles, donde se encuentra mirando la televisión. Posteriormente, se muestra una vista de los Backrooms desde una cámara de seguridad. Cuando Clark acude a investigar en el sótano, se adentra (hace noclip) de manera accidental a la inquietante habitación amarilla.

¿De qué trata “Backrooms”, la nueva cinta de terror de A24, dirigida por Kane Parsons?

La cinta está basada en las leyendas de internet sobre dimensiones alternas formadas por pasillos interminables. La película sigue la historia de una terapeuta (Renate Reinsve) que decide cruzar a una dimensión alterna en busca de Clark (Chiwetel Ejiofor), uno de sus pacientes que desapareció de manera misteriosa. No obstante, al dar este salto, se topa con una realidad inquietante, fuera de toda lógica, dando como resultado una película de auténtico terror psicológico.

¿Cuándo se estrena “Backrooms” en México?

“Backrooms” estará disponible en diversos complejos cinematográficos de México a partir del jueves, 28 de mayo.

Reparto de “Backrooms”

Además de los nominados al Oscar, Renate Reinsve y Chiwetel Ejiofor, la cinta también cuenta con las actuaciones de Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell y Avan Jogia.

Kane Parsons hace historia en A24

El fenómeno de los “backrooms” se originó en 2019, cuando un usuario anónimo de internet solicitó a otros que compartieran imágenes inquietantes, que se sintieran fuera de lugar, pero no fue hasta 2022 que este fenómeno se apoderó de Youtube, gracias al mismo Kane Parsons, lo que le valió un contrato con A24, siendo el director más joven en la historia del estudio al firmar con tan sólo 19 años.