Confirmado, el Batman de Robert Pattinson queda fuera del nuevo universo de DC

Desde que se anunció que reiniciaría desde cero el universo cinematográfico de DC , los fans se han preguntado si el Batman de Robert Pattinson formara parte de este. Esto se debe a que, cuando hicieron el anuncio, no tenía mucho que se sabía de la película de ‘The Batman’ del actor.

James Gunn y Peter Safran, responsables del DC Studios decidieron despejar la duda de una vez por todas: Se presentará un nuevo Batman dentro del DCU, dejando fuera al actor, Robert Pattinson, quien continuará encarnando al personaje en la saga dirigida por Matt Reeves.

James Gunn confirma que el Batman de Robert Pattison queda fuera del DCU

Esta declaración la dieron durante una presentación oficial de DC Studios, la cual fue cubierta por el medio Variety. Cuando le preguntaron a Gunn sobre Pattinson dentro del DCU respondió rápidamente: “Ciertamente, no es el plan”. Safran añadió: “Le queremos, pero tenemos que introducir un Batman en el DCU. Es imperativo. Y eso es lo que haremos con The Brave and the Bold”.

Las especulaciones que hubo durante mucho tiempo sobre que la versión de Batman de Pattinson formaría parte del nuevo DCU estaban fundamentadas en las declaraciones del director Matt Reeves. Durante una entrevista en los globos de Oro, dejó abierta la posibilidad de su integración. “Realmente todo se reduce a si tiene sentido o no”, explicó el cineasta. “Ahora mismo estoy centrado en contar la historia que quería con lo que llamamos The Batman Epic Crime Saga, que es el núcleo de lo que queremos hacer. James y Peter han sido muy respetuosos y nos permiten desarrollarla”, concluyó.

A pesar de que se confirmó que no será parte del nuevo universo, el Batman de Pattinson seguirá teniendo continuidad, es decir, que no será cancelada. Incluso, Safran no dudó en mostrar con entusiasmo su apoyo al proyecto.

¿Cuándo se estrena ‘The Batman 2'?

La película ha sufrido varios retrasos por diferentes motivos, por el momento se tiene pensado estrenarla el 1 de octubre de 2027.

