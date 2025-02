¿The Punisher de Jon Bernthal regresará en solitario a Marvel?

Desde que vimos los tráileres promocionales de la nueva serie del Diablo de Hells Kitchen, el público no pudo ignorar la presencia de Frank Castle dentro de ‘Daredevil: Born Again'. Inmediatamente, los fans comenzaron a cuestionarse qué pasará con The Punisher, interpretado por Jon Bernthal. Pues todo parece indicar que los planes relacionados con el icónico antihéroe parece ir mucho más allá de una simple participación dentro de la serie.

¿The Punisher regresará a Marvel con nuevos proyectos?

Parece ser que Disney y Marvel no quieren desaprovechar el enorme potencial que tiene el personaje de ‘The Punisher’. Recordemos que este personaje en un inicio no contaría con su propia serie, pero su éxito y el interés del público en el personaje le valió su propio programa. Esto fue algo que, a pesar de los cambios en los derechos del personaje, Marvel Studios no quiso descartar el potencial que tiene su personaje para futuros proyectos.

Durante una entrevista, el jefe de Marvel Studios, Brad Winderbaum, reveló que Jon Bernthal está trabajando actualmente en un especial de ‘The Punisher’ para Disney+. Desafortunadamente, no se revelaron detalles sobre este proyecto, pero se mencionó que tendrá un formato similar a Werewolf by Night o The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Lo mejor de todo es que Bernthal no será solo el protagonista de esta producción, sino que también está escribiendo el guion junto a Reinaldo Marcus Green con quien ya trabajó en una miniserie. La idea para este proyecto surgió durante el rodaje de Daredevil: Born Again.

Todavía no hay una fecha de estreno de este especial de ‘The Punisher’, pero pronto lo podremos ver en acción a Frank Castle en la nueva serie de ‘Daredevil: Born Again’ en Disney+ que se estrena el próximo 4 de marzo con los dos primeros capítulos.

