Rachel Zegler consigue invitación a los Oscar 2022 de último momento.

Después de la controversia que surgió hace unos días en torno a la actriz Rachel Zegler, que no fue invitada a la gala de premiación de los Oscar 2022, a celebrarse este domingo, 27 de marzo, en el teatro Dolby de Los Ángeles, tal parece que el eco que causó entre el público provocó que la Academia cediera y finalmente le extendiera la invitación.

¡Así es! Finalmente se dio a conocer que la protagonista de 'Amor Sin Barreras' (West Side Story) -cinta nominada en 7 categorías-, ya fue invitada a los premios Oscar 2022, y no sólo eso, pues la joven actriz de raíces latinas presentará un premio.

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Tal y como lo estás leyendo, días antes de la gala de premiación, y en medio de todo el foco que consiguió en los medios de comunicación por el desaire que le hicieron, la protagonista de 'Amor Sin Barreras' tendrá que conseguir su mejor atuendo para esta noche donde se dan cita un sinfín de celebridades.

well folks, i can't believe i’m saying this but... see you on sunday! the absolutely incredible team at @Disney and our snow white producers worked some real-life magic, and i am thrilled to be able to celebrate my @westsidemovie fam at the oscars. https://t.co/7lHuOpFg0Q — rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) March 23, 2022

Recordemos que un simple comentario en redes sociales destapó la caja de Pandora, luego de que uno de sus seguidores cuestionara cuál sería el vestido que luciría en los Oscars, esto en vísperas de otras premiaciones a las que la actriz de West Side Story había asistido.

Situación que dejó al descubierto el desaire de los Premios Oscar a Rachel, pues a pesar de ser protagonista de una película nominada, no fue invitada y vería la ceremonia desde el sillón de su casa:

"No sé, lo he intentado, pero no parece que vaya a pasar: Apoyaré Amor Sin Barreras desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos tan incansablemente hace 3 años. Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, así son las cosas a veces, supongo. Gracias por toda la conmoción y la indignación, yo también estoy decepcionada. Pero no pasa nada. Estoy muy orgullosa de nuestra película", fue la declaración que detonó todo el escándalo.

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Requisitos para poder entrar a la gala de la entrega 94 de los Oscar

Aunque ahora ya cuenta con la invitación formal para asistir, Rachel Zegler todavía no está a salvo de aparecer en la 94 entrega de los Oscar, pues debe cumplir con el protocolo sanitario, mismo que deben cumplir todos los asistentes, entre ellas la de tener tres vacunas contra la covid, incluido el refuerzo, así como dos pruebas PCR negativas, una de ellas tiene que haber sido realizada el mismo día de la gala.

Según cuentan medios extranjeros, el principal motivo por el que la Academia ni siquiera había contemplado a Rachel Zegler, fue por su participación en la nueva versión de Blancanieves para Disney, que tiene lugar en Londres.

Ahora solo resta esperar a que Rachel Zegler haga su tan esperada aparición, que tanta controversia causó. Así que te invitamos a vivir la #Oscarmanía y ver todos los detalles de la entrega 94 de los premios Oscar, este domingo 27 de marzo por la pantalla de Azteca 7.