Él es Nick, hijo de Rob Reiner, presuntamente investigado por su asesinato y el de su esposa

Nick, hijo del actor y productor Rob Reiner, estaría siendo investigado por la policía por presuntamente ser el responsable del asesinato del cineasta y de su esposa, Michele . Aquí te decimos todo lo que se sabe del sospechoso y lo que dice la policía.

Fue la revista People la que publicó esta mañana información clave del caso, en la que señalan al hijo de Rob como el presunto responsable, según fuentes consultadas. Sin embargo, la policía todavía no confirma esta versión.

Señalado como un “hijo problemático” por The Guardian, Nick se ha ganado la mala fama de estar bajo los reflectores por sus adicciones. Actualmente, tiene 32 años y tuvo un pasado difícil, alejado de su familia, pues incluso llegó a no tener dónde vivir.

Nick Reiner es acusado de asesinar a su papá, Rob Reiner.|(X @FearedBuck)

Desde los 15 años batalló con estos problemas, por lo que fue ingresado a rehabilitación por primera vez.

Al igual que su padre, Nick es guionista y productor. Incluso estrenó la película ‘Being Charlie’ en el Festival de Cine de Toronto en 2015, con la ayuda de Rob en la dirección. En la historia cuentan parte de su experiencia con las adicciones y el consumo de drogas a edad temprana. A partir de este proyecto, la relación entre padre e hijo se reparó; incluso se apoyaban en cada uno de los proyectos que realizaban.

Según Los Angeles Times, Nick fue arrestado el domingo por la policía y está siendo interrogado en la cárcel del condado.

¿Qué pasó con Rob Reiner y su esposa? Así los encontraron muertos

Rob Reiner fue hallado muerto en su casa en Brentwood, Los Ángeles . Su cuerpo estaba junto al de su esposa, Michele Singer, de 68 años. De acuerdo con The Guardian, su hija Romy, de 28 años, fue quien encontró los cadáveres y dio aviso a las autoridades.

¿El hijo de Rob Reiner mató al actor y a su esposa, Michele Reiner? |(IMDb)

Cuando llegaron los bomberos y la policía, señalaron un arma blanca que habría sido utilizada en el ataque y determinaron que los cuerpos habían permanecido tendidos por al menos seis horas. Sin embargo, los forenses determinarán las causas exactas de la muerte de ambos famosos.

Hasta ahora, la policía no ha confirmado que Nick haya asesinado a sus padres.