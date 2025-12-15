Giro inesperado en la muerte de Rob Reiner: revelan a supuesto involucrado en el asesinato

La muerte del actor y cineasta Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele Reiner, de 68 , causó impacto en el mundo del cine y el espectáculo debido a la forma en la que fueron hallados en su casa en Los Ángeles. Sin embargo, nuevos reportes dieron un giro total al caso, pues se investiga como asesinato y uno de los familiares podría estar involucrado.

La familia publicó un comunicado en el que lamentaron el deceso, pero también se dijeron “desconsolados por la repentina pérdida”, a la vez que pidieron privacidad en este momento tan difícil.

Cómo encontraron a Rob Reiner y a su esposa

La policía declaró en una conferencia de prensa la noche de este domingo que la pareja fue hallada con heridas provocadas por un arma blanca. Ambos se encontraban en su departamento cuando elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles y del Departamento de Bomberos llegaron al domicilio en Brentwood, tras atender una llamada por “asistencia médica”.

Rob Reiner en la película ‘Cuenta conmigo’.|(ESPECIAL/IMDb)

Los cuerpos habían permanecido tendidos por al menos seis horas, confirmaron las autoridades. Sin embargo, los forenses determinarán las causas exactas de la muerte de ambos famosos.

Qué dijo la policía sobre el asesinato de Rob Reiner

La policía confirmó que lleva el caso como “homicidio”, según Us Weekly y la BBC. Además, se sabe que, hasta el momento, no ha habido detenidos ni una persona señalada como sospechosa del ataque.

No obstante, circula una versión en varios medios estadounidenses de que su propio hijo, Nick Reiner, de 32 años, podría estar involucrado en el crimen, pero ¿por qué? Resulta que está siendo interrogado por la policía y es clave para las indagaciones. Así lo informó la revista People. Según sus fuentes, él habría sido quien los mató.

Aseguran que Rob Riner y su esposa fueron asesinados por su hijo, Nick.|(X/IMDb)

Cabe señalar que, pese a que el portal maneja esta información como una versión confirmada, la policía todavía no ha ofrecido una declaración al respecto ni ha confirmado dicha versión.

Quién es Rob Reiner, el actor que fue asesinado junto a su esposa

Rob Reiner era un actor, productor y cineasta consolidado en Hollywood. Fue conocido por estar a cargo de varias producciones exitosas, como ‘1984’, ‘This Is Spinal Tap’, ‘Cuenta conmigo’, ‘La princesa prometida’ y ‘El lobo de Wall Street’, protagonizada por Leonardo DiCaprio.

El famoso era hijo del comediante Carl Reiner y de la cantante Estelle Rebost, quienes lo guiaron en su crecimiento dentro de Hollywood. Además de dirigir y producir, también creó la compañía Castle Rock, responsable de series como ‘Seinfeld’, entre otras.

Además de Nick, la pareja tuvo otros dos hijos: Jake y Romy.