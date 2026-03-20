5 mejores películas de Chuck Norris y dónde verlas

Lamentablemente este viernes 20 de marzo una de las leyendas del cine y las artes marciales falleció por lo que ambas disciplinas se encuentran de luto. Sin embargo, el reconocido actor Chuck Norris dejó uno de los legados más grandes: todas las cintas de las que formó parte, mismas que marcaron el cine.

¿Cuáles son las mejores 5 películas de Chuck Norris y dónde se pueden ver?

The Way of the Dragon: Esta cinta estrenada en 1972 fue escrita, dirigida y protagonizada por Bruce Lee. En esta película Chuck Norris hizo su debut en pantalla grande pues interpretó al personaje de Colt, un campeón que fue contratado para enfrentar a Tang Lung. Este largometraje está disponible por streaming en Amazon Prime Video.

Missing in Action: Esta película de acción fue lanzada en 1984 y fue protagonizada por Chuck Norris dando vida al personaje de el Coronel Braddock, quien regresa a Vietnam con la misión de rescatar a soldados que han sido prisioneros de la guerra. Esta película está disponible en Amazon Prime Video.

Delta Force: Esta cinta estrenada en 1986 y protagonizada por Chuck Norris está basada en la vida real de La Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos. En esta película el reconocido actor da vida a el Mayor Scott McCoy quien de la mano de El Coronel Nick Alexander, interpretado por Lee Marvin, tendrán que asaltar el avión Boeing 707 para rescatar a rehenes. La película está disponible en Amazon Prime Video.

Code of Silence: En esta película Chuck Norris da vida a Eddie Cusack, quien tendrá que lidiar en medio de personas crimilnales mientras hace una ardua investigación de un policia quién estuvo involucrado en el asesinato de una persona. Esta cinta está disponible en Amazon Prime Video.

Los indestructibles 2: Esta fue una de las películas más importantes de Chuck Norris ya que fue la última aparición del reconocido actor en pantalla grande. En esta cinta compartió créditos con Sylvester Stallone y Bruce Willis. El largometraje está disponible en Amazon Prime Video.

¿De qué murió Chuck Norris?

Chuck Norris falleció a los 86 años de edad luego de haber estado hospitalizado. Hasta el momento se desconocen las causas oficiales que motivaron su muerte pues la familia ha decidido mantener en privado todas las circunstancias. Sin embargo, se sabe que el reconocido actor fue hospitalizado en Hawái el pasado jueves 19 de marzo debido a una emergencia médica.