ÚLTIMA HORA: Muere Chuck Norris a los 86 años, tras ser hospitalizado de emergencia

El mundo del entretenimiento está de luto. Muere Chuck Norris a los 86 años, tras ser hospitalizado de emergencia en Hawái, así lo dio a conocer su familia a través de un comunicado publicado vía redes sociales. La leyenda de acción falleció la mañana del 19 de marzo, de manera "repentina".

"Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz", se lee en el comunicado. "Para el mundo, era un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia".

El escrito de la familia continúa con agradecimientos hacia los fans por las oraciones tras su reciente hospitalización, así como el amor y apoyo recibido a lo largo de los años. "En estos momentos de duelo, les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia. Gracias por amarlo junto con nosotros", concluye la familia Norris.

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