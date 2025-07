¿Mejor que Superman? Esto dice la crítica de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

El gran día está cada vez más cerca, así es, hablamos del estreno de “Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos”. Pues parece ser que tras años de intentos fallidos con estos superhéroes, Marvel Studios por fin lo logró. Las primeras impresiones de la película son mayoritariamente positivas y varios críticos coinciden en que es lo mejor que ha hecho Marvel desde “Avengers: Endgame”. Incluso algunos especialistas ya la colocan por encima de referentes históricos como Superman (1978), algo que pocas películas de superhéroes han conseguido en los últimos años.

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos deslumbra a la crítica

La película es dirigida por Matt Shakman, y arranca con un primer acto deslumbrante, lleno de colores vivos, ritmo trepidante y una ambientación retro-futurista que impresiona y enamora visualmente a cualquiera. El guion es sólido y no te preocupes si no te has adentrado profundamente al universo de Marvel, pues no es necesario tener conocimiento previo, lo cual es un gran alivio para varios seguidores casuales de la franquicia.

La narrativa es un claro homenaje al cómic clásico y lo mejor es que se siente como algo nuevo. Durante los primeros 30 minutos, la cinta logra lo que pocas del género en los últimos años: emocionar, sorprender y conectar. Críticos han elogiado particularmente la química entre Pedro Pascal (Reed Richards) y Vanessa Kirby (Sue Storm), así como la banda sonora de Michael Giacchino.

A medida que avanza, la película, algunos de los críticos afirman que pierde algo de fuerza. El clímax, aunque visualmente atractivo, algunos señalan su desarrollo de apresurado y decisiones de guion poco justificadas. Sobre todo, consideran que la presencia de Silver Surfer está desaprovechada.

A pesar de esos detallitos, coinciden en que tiene un balance positivo: los personajes están bien definidos, el humor es medido y la cinta ofrece una experiencia distinta a las producciones recientes de Marvel. Muchos ven en esta versión como la adaptación definitiva de los Cuatro Fantásticos.

¿Qué dicen los fans y críticos de esta nueva versión de Los 4 Fantásticos?

Las redes sociales se han llenado de entusiasmo, resaltando la cinta como una obra “visualmente impresionante y emocionalmente potente” y como “la mejor cinta de Marvel en años”.

Josh Wildling, crítico de ComicBookmovie escribió: ““Nada te va a preparar para #TheFantasticFour: First Steps. Pedro Pascal es el Reed perfecto, pero todo el reparto brilla y hace justicia a estos personajes. Es divertida, emotiva, visualmente deslumbrante y FANTÁSTICA de principio a fin. Esto es @MarvelStudios en su máximo esplendor.”

¿Será esta la película que devuelva la gloria a Marvel?