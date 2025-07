Happiness Is Contagious: de qué trata la nueva serie del creador de Breaking Bad y cuándo es su fecha de estreno

El pasado martes 22 de julio a través de las redes sociales oficiales de Apple TV, Breaking Bad, Better Call Saul y Sony se publicó un poster algo misterioso: un envase de petri en un fondo amarillo donde se podía ver el dibujo de una carita feliz, con una leyenda que emocionó a todos: “Del creador de Breaking Bad”, y eso fue todo lo que bastó para que la euforia se apoderara de todos pues esta nueva serie, Happiness Is Contagious, apunta a ser el siguiente gran lanzamiento en plataformas digitales.

Happiness Is Contagious: ¿De qué tratará la serie?

Con el anuncio recién salido del horno la realidad es que no hay muchos detalles respecto a esta nueva serie, tan solo contamos con algunos retazos de un par de pistas que parecen estarse cocinando en las sombras, y estas son las más interesantes.

Vince Gilligan reveló detalles en el 2022

Sí, hace tres años Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, habría platicado con el medio Deadline respecto a un nuevo proyecto en el que estaba trabajando. Con muchas expectativas de por medio se revelaron algunos detalles interesantes, pues este proyecto que en su entonces contaba sin un nombre oficial estaría explorando temas de la condición humana, algo que tal vez no ha sido el eje central de sus propuestas anteriores pero es algo que definitivamente ha explorado de una manera casi espectacular.

Entre The X Files y The Twilight Zone

Alejándose del mundo de la delincuencia y de las drogas, temas ya conocidos en Breaking Bad y Better Call Saul, Happiness Is Contagious estaría moviéndose entre The X Files y The Twilight Zone, pero aclararon que no debíamos esperar nada de ciencia ficción, pues todo estaría centrado a la exploración de la humanidad.

Al parecer ya tienen a su protagonista

Según filtraciones Rhea Seehorn estaría al frente de Happiness is Contagious, la actriz ya ha participado en otros proyectos de Gilligan como Better Call Saul o Better Call Saoul Employee Training.

Plataforma de estreno y cuántas temporadas tendrá

Happiness Is Contagious se estaría estrenando a través de Apple TV, plataforma que poco a poco se ha abierto paso con series de renombre como la reciente nominada Severance y The Studio. Y si bien no se ha revelado cuántas temporadas habrá sí se sabe que habrá más de una.

Apple TV Prepara un esperado anuncio

A través de su cuenta oficial de YouTube, Apple TV ha comenzado un live en donde la pantalla nos muestra una cuenta regresiva junto al poster oficial de Happiness Is Contagious. No se sabe con exactitud si se revelará la trama, el cast o la fecha de estreno, pero en definitiva estaremos al tanto de todo lo que Vince Gilligan tenga preparado.