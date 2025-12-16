¿Cuándo sale la segunda temporada de Welcome to Derry?

Luego de que terminara la primera temporada de Welcome to Derry , algunos fanáticos se han quedado con la duda sobre cuándo saldrá la segunda edición de esta historia de terror, la cual podría ser una de las mejores del 2025. Con el capítulo final de esta campaña, el payaso It ha demostrado que quien tiene miedo es él.

¿Cuándo saldrá la segunda temporada de Welcome to Derry?

De acuerdo con algunos rumores, la segunda serie de Welcome to Derry se podría estrenar hasta el 2027, sin embargo, otros datos señalan que este año no sea el oficial y sean 4 años de tardanza, lo que quiere decir que, la historia de IT saldría a la luz hasta el 2029 luego de que HBO fuera comprada por otra plataforma de streaming.

¿Cuántas personas vieron Welcome to Derry?

De acuerdo con algunos datos, la serie de IT fue el tercer estreno más esperado por todos los fanáticos, al parecer, fueron más de 5,5 millones de espectadores quienes en sus primeros 3 días sintonizaron esta historia, pero en el episodio número 7 se estima una cifra de hasta 5,8 millones.

¿Cuántas temporadas tendrá Welcome to Derry?

Antes de que se estrenara esta temporada que contó con 8 episodios, los creadores que fueron los hermanos Andy y Bárbara Muschietti, junto con Jason Fuchs, dieron a conocer que habrá tres campañas sobre la historia de este ser, pero la línea del tiempo será hacia el pasado del payaso, y cada uno irá revelando una capa más profunda y terrorífica de este macabro personaje.

Cabe señalar que, la primera edición de este proyecto duró 18 meses de producción, donde se incluyó preproducción, posproducción y rodaje; esto con el objetivo de que los efectos visuales hicieran a saltar a sus fanáticos.

¿De qué tratará la segunda temporada de Welcome to Derry?

La segunda temporada de esta historia se remontará 27 años atrás, antes de los eventos de 1962, y se situará en 1935 en la Gran Depresión, por lo que, esta edición se centrará en uno de los eventos más violentos de toda la historia de Derry, la cual lleva como nombre: La Masacre de la Banda Bradley.

Esta es una banda de bancos que llegó al pueblo de Derry para buscar refugio de manera temporal, pero lo que parecía un tiempo corto, se convertirá en una trampa brutal; ya que los ciudadanos de este pueblo serán manipulados por fuerzas que no se comprenden, y le organizarán una trampa brutal, para que al final alquenos testigos declaren haber visto un payaso entre la multitud con un arma en mano.

